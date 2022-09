Venäjällä poliisi on pidättänyt yli 1300 ihmistä liikekannallepanoa ja sotaa vastustavissa mielenosoituksissa, kertoo kansainvälinen media pohjaten tietonsa ihmisoikeusjärjestö OVD-Infon lukuihin.

Suurimmat mielenosoitukset nähtiin Pietarin ja Moskovan suurkaupungeissa, mutta protesteja on järjestetty myös Irkutskin kaltaisissa pienemmissä kaupungeissa, kertoo muun muassa BBC.

Laajamittaisimmat protestit hetkeen käynnisti presidentti Vladimir Putinin ilmoitus osittaisesta liikekannallepanosta, joka kohdistuu Venäjän hallinnon mukaan noin 300 000 reserviläiseen. Liikekannallepano tiedettiin ennalta epäsuosituksi toimenpiteeksi, johon Venäjä on pakotettu Ukrainan vastahyökkäyksen vuoksi.

CNN kertoo, että Moskovan syyttäjänlaitos varoitti keskiviikkona kansalaisia kovista rangaistuksista, jotka voivat odottaa mielenosoitusten järjestäjiä tai niihin osallistuvia ihmisiä. Uhkana on jopa 15 vuoden vankeusrangaistus.

Vankienvaihto yllätti

Samaan aikaan Ukraina ja Venäjä ovat kertoneet päässeensä sopuun laajamittaisesta vankienvaihdosta, jota on pidetty hieman yllättävänäkin. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainalle on palautettu noin 200 sotavankia, joiden joukossa on yli 100 kiistellyn Azov-pataljoonan sotilasta, kymmenen vierastaistelijaa ja viisi ukrainalaiskomentajaa.

Venäjälle puolestaan palautettiin 55 Ukrainaa vastaan taistellutta sotavankia. Varsinaisena pelinappulana vaihdossa on kuitenkin toiminut ukrainalainen Venäjä-mielinen oppositiopoliitikko Viktor Medvedtšuk, jonka tiedetään olevan Putinin läheinen ystävä ja muun muassa tämän lapsen kummisetä. Zelenskyin hallinto asetti Medvedtšukin vuonna 2021 syytteeseen maanpetoksesta sekä kotiarestiin, joka uusittiin tämän onnistuttua pakenemaan arestista sodan aikana.

Presidentti Zelenskyi piti keskiviikkona puheen YK:n yleiskokouksessa vaatien kansainvälistä yhteisöä rankaisemaan Venäjää sen hyökkäyssodasta. Zelenskyi vaatii Venäjälle ”oikeudenmukaista rangaistusta” puheessaan useaan otteeseen ja sai raikuvat aplodit yleisöltä, CNN kertoo.

Pohjois-Korea kiisti asekaupat Venäjän kanssa

Venäjä on viime aikoina saanut nuivasti tukea liittolaisiltaan kuten Intialta ja Kiinalta. Nyt maahan on tehnyt irtiottoa myös Pohjois-Korea, joka kiistää myyneensä aseita tai ammuksia Venäjälle ja toteaa lisäksi, että ”emme aio niitä myöskään viedä”. Pohjois-Korean puolustusministeriön lausunnosta kertoi valtiollinen uutiskanava KCNA, BBC uutisoi.

