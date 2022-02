Suomalaisten tutkijoiden ja sotilasasiantuntijoiden näkemys on torstaina synkkä: Venäjän aloittaman sodan leviämiseen muuallekin Eurooppaan kuin Ukrainaan on syytä varautua.

Suomeen ei valtiojohdon ja tutkijoiden mukaan kohdistu välitöntä, suoraa sodanuhkaa. Arvion perusteena on muun muassa se tosiasia, että Venäjä on siirtänyt joukkojaan ja kalustoaan laajalti Ukrainan ympäristöön ja on nyt sidottu aloittamaansa sotaan.

Laajamittainen sota on kuitenkin Euroopassa alkanut, ja tilanteella on epäsuoria vaikutuksia koko Eurooppaan, painotti Ulkopoliittisen instituutin johtaja, tutkija Mika Aaltola Ylen aamulähetyksessä.

”Se, mikä Ukrainassa tapahtuu, ei pysy Ukrainassa”, Aaltola varoittaa.

Suomen tulee omankin turvallisuutensa nimissä toimia tiiviisti osana läntistä ”tiimiä” pakoterintamassa ja Ukrainan avustamisessa, seurata tilannetta äärimmäisen tarkasti sekä varmistaa oma puolustuksensa, Aaltola listaa.

Hän korostaa, että puolustuskykynsä puolesta Suomi voi nukkua yönsä rauhassa, mutta toiveuniin ei nyt kannata harhautua. Diplomatian aika on tältä erää ohi ja aseet puhuvat.

”Venäjän tarkoituksena on käyttää hullun miehen strategiaa eli omalla arvaamattomuudellaan tuottaa tunnetta, että emme voi muuta kuin antaa periksi. Venäjä etenisi pala palalta sen jälkeen. Nyt kannattaa olla hyvin tarkkana myös Helsingissä. Me emme ole kovin kaukana Kiovasta”, Aaltola sanoo.

Aaltolan sanoin ”konflikti on kuin tartuntatauti”, josta suomalaisillakin on kokemusta viime vuosilta.

”Se on itseään täydentävä prosessi. Jos Venäjä kokee menestystä Ukrainassa, sillä on paljon tarkempi käsitys, miten se voi sotilaallista voimaa käyttää laajempien tavoitteiden saavuttamiseen. Tähän on laitettava stoppi.”

Hänen mukaansa Suomen ja Euroopan turvallisuustilanteelle onkin suuri merkitys sillä, onnistuuko Venäjä valtaamaan Ukrainan nopeasti vai kykeneekö Ukraina hidastamaan invaasion etenemistä.

”Kun Venäjä oppii siihen, että sen sotilaallisella voimalla on poliittista käytettävyyttä, niin totta kai asiat ei pääty siihen. Tämä pala palalta etenevä strategia on ihan varteenotettava skenaario”, Aaltola sanoi Ylellä.

”Jos Venäjä saa ratkaistua tämän ongelman, se tulee siirtämään painetta esimerkiksi Kaliningradiin”, Aaltola viittaa Itämeren rannan erityisalueeseen.

Tämän hetken keskeinen tavoite Venäjälle kuitenkin on Ukraina, jonka liittämisen lisäksi Venäjään ”nielaistaan” todennäköisesti sen liittolainen Valko-Venäjä, Aaltola arvioi. Venäjän joukot ovat hyökänneet Ukrainaan myös Valko-Venäjän kautta, vaikka maan johto väittää, että se ei osallistu hyökkäykseen.

Muiden suomalaisasiantuntijoiden viesti on samansuuntainen.

”Valmistaudutaan siihen, että konflikti leviää muuallekin kuin Ukrainaan”, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg sanoi MTV:llä.

”Kun Ukraina on hoidettu, niin mitäs sitten. En jaksa uskoa, että Putinin ruokahalu täyttyy Ukrainan hoitamisesta”, varoitti pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri Iltalehdessä.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa antoi Ylellä synkän kuvan Ukrainan mahdollisuuksista pysäyttää Venäjä.

”Valitettavasti näyttää täysin selvästä, että Ukraina tullaan alistamaan sotilaallisella voimankäytöllä”, hän sanoi todeten kuitenkin, että Ukraina voi pitkittää sotatilannetta.

Kajanmaan mukaan sota on ”peto, joka lähtee elämään omaa elämäänsä”.

”Olemme nyt ylittäneet sen vaiheen. Mikä tahansa toimi voi kääntää sodan kulkua. Joku teko, yhden aluksen upottaminen tai hävittäjän alasampuminen voi muuttaa tilannetta kentällä parempaan tai huonompaan”, hän toteaa.