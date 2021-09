Viimeksi pörssisähkön hinta on ollut näin korkea tammi-helmikuussa 2010, kertoo Vattenfallin sähkömarkkina-asiantuntija Peter Strandberg. Takana on kuiva ja lämmin kesä, mistä johtuen Pohjoismaissa vesitilanne on huono.

