Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt kotkalaisen ravintolan suljettavaksi kahden viikon määräajaksi tartuntatautilain mukaisten aukioloaikojen rajoitusten rikkomuksen vuoksi.

Dream 10 Club -nimisessä ravintolassa kävi poliisipartio viime lauantaina. Poliisi ilmoitti aluehallintovirastolle, että ravintola oli avoinna vielä kello 00.25, kun voimassa olevien koronarajoitusten mukaan sen olisi pitänyt sulkeutua jo kello 23.00.

Rikkomuksen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan ravintoloitsijan täytyy keskeyttää ravitsemistoiminta ja pitää liike suljettuna asiakkailta 12.–26.2.2021.

”Ravintoloitsijan tulee vastaisuudessa huolehtia siitä, että toiminnassa noudatetaan tartuntatautilaissa ja lain nojalla annetuissa asetuksissa määrättyjä anniskelu- ja aukiolorajoituksia ja muita velvoitteita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi”, aluehallintoviraston tiedotteessa todetaan.

Aluehallintovirasto valvoo tartuntatautilain mukaisesti sitä, että ravintolat noudattavat voimassa olevia koronatilanteesta johtuvia velvoitteita ja rajoituksia. Valvonnan perusteella aluehallintovirasto voi määrätä ravintoloitsijan korjaamaan toimintaansa tietyn määräajan kuluessa ja vakavimmissa rikkomuksissa jopa määrätä ravintolan suljettavaksi enintään kuukauden ajaksi.

Suomessa 407 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 407 uutta koronatartuntaa eiliseen verrattuna. Ilmoitettuja tapauksia oli eilen yhteensä 49 165.

Eiliseen mennessä Suomessa on todettu yhteensä 243 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta, joista 225 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä ja 18 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek totesi tiedotustilaisuudessa torstaina, ettei muuntovirusten takia Suomessa ole huolta siinä mielessä, että Suomen olosuhteissa rokotteet toimivat tällä hetkellä hyvin, koska muuntoviruksia on havaittu Suomessa vielä niin vähän. Rokotteiden toimivuus muuntoviruksiin on herättänyt huolta, mutta asiasta ei vielä ole tarkkaa tietoa.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa tähän mennessä yhteensä 708.

Ruuhkaa rokoteajanvarauksessa

Rokotusten järjestämisestä vastaavat kunnat, ja rokotuksista saa tietoa kuntien verkkosivuilta ja paikallislehdistä. THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio kertoi kansalaisten rokoteinfossa torstai-iltana, että pääasiassa ihmisiä ei erikseen kutsuta rokotukseen, mutta iäkkäimpiä rokotettavia on kutsuttu paikalle myös puhelimitse.

Omasta vuorosta saa siis tiedon seuraamalla kuntien verkkosivuja ja paikallista tiedotusta. Kun oma vuoro tulee, rokotukseen tulee varata aika oma-aloitteisesti joko netistä tai puhelimitse.

Kontion mukaan paljon on tullut palautetta siitä, että ajanvaraus on takkuillut ja ruuhkautunut. Hänen mukaansa nyt täytyy ymmärtää, että aikoja pystytään varaamaan vain sille määrälle rokotteita, kuin niitä tiedetään tulevan. Siinä mielessä tilanne on Kontion mukaan hankala, että rokotteiden tarkkaa määrää ei tiedetä monta viikkoa etukäteen.

Kontio kehotti ihmisiä malttiin ja antoi ymmärtää, että ajanvaraukset ruuhkautuvat käytännössä varmuudella, kun oma vuoro tulee.

Tällä hetkellä ei voi valita, minkä rokotteen haluaa ottaa.

Rokotteita ei ole vielä rekisteröity ja tutkittu lapsille, joten tällä hetkellä ei ole käytössä rokotevalmistetta lapsille. Tällä hetkellä rokotevalmistajat tutkivat Nohynekin mukaan asiaa, mutta vielä on vaikea ennustaa, milloin varsinaisia tutkimustuloksia saadaan.

Suomeen on tähän mennessä saapunut 400 000 rokotetta tämän viikon loppuun mennessä ja maaliskuun loppuun mennessä odotetaan 800 000 annosta, Kontio kertoi.