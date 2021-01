Alan yritykset luokitellaan aina joko siivous- tai hoiva-alan yrityksiksi, joten yritysten tarkkaa lukumäärää on mahdoton sanoa, toteaa Suomen Kotityöpalveluyhdistys, joka on kotityöpalvelualan yrittäjien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö.

Kotityöpalvelu. Alan yritykset luokitellaan aina joko siivous- tai hoiva-alan yrityksiksi, joten yritysten tarkkaa lukumäärää on mahdoton sanoa, toteaa Suomen Kotityöpalveluyhdistys, joka on kotityöpalvelualan yrittäjien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö.

Suomen Kotityöpalveluyhdistys on erittäin huolissaan tuoreen tutkimuksen vaikutuksista kotitalousvähennykseen tulevaisuudessa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tutkimuksen mukaan kotitalousvähennys on tehoton tapa sekä lisätä työllisyyttä että puuttua veronkiertoon. Lisäksi tuki kohdistuu erityisesti hyvätuloisille. Tutkimuksen mukaan kotitalousvähennys näyttäisi lähinnä hyödyttävän kuluttajia, jotka olisivat joka tapauksessa ostaneet palveluita.

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry on kotityöpalvelualan yrittäjien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka hallinnoi myös kotityöpalvelujen laatusertifikaattia. Etujärjestön mukaan alalle on syntynyt ”koko ajan” uusia yrityksiä sen jälkeen, kun kotitalousvähennys otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2001.

"Valitettavasti alan yrityksiä ei luokitella erikseen vaan ne luokitellaan joko siivous- tai hoiva-alan yrityksiksi, joten tarkkaa lukua on mahdoton sanoa. Arviomme mukaan alalla on noin 5000 yritystä. Suurin osa yrityksistä on pieniä yhden–viiden hengen työllistäviä yrityksiä”, yhdistyksen tiedotteessa todetaan.

Etujärjestön mukaan kuitenkin myös yli 15 henkilöä työllistäviä yrityksiä löytyy. Alalla työskentelevien henkilöiden määrää on mahdoton tarkasti sanoa, yhdistys toteaa.

”Mielestämme on väärä tutkimustulos, ettei kotitalousvähennyksellä ole merkitystä työllisyyteen. Yhdistyksen mukaan kotitalousvähennyksellä on suuri merkitys työllisyyteen ja harmaaseen talouteen. Kotitalousvähennys on turvannut palvelujen ostomahdollisuuden vähävaraisille. Kotitalousvähennys mahdollistaa lisäpalvelujen oston, mikäli sosiaalihuollon tukipalvelut tai kotihoitopalvelut eivät riitä palvelutarpeeseen.”

Järjestö huomauttaa, että kotitalousvähennyksen saa ostettaessa palveluja ylenevään sukupolveen esimerkiksi vanhemmille tai isovanhemmille. Nyt kotitalousvähennys tulisi etujärjestön mukaan laajentaa koskemaan vähennysoikeutta alenevaan sukupolveen.

”Pitää myös huomioida vanhusasiakkaiden kohdalla, että he ovat palvelusuunnitelman mukaisesti oikeutettuja arvonlisäverottomaan palveluun, jolloin myös palvelujen ostohinta on edullisempi. Kotitalousvähennyksen avulla pystytään turvaamaan vanhusten asuminen kotona pidempään. Suomen kotityöpalveluyhdistyksen mielestä kotitalousvähennys on alan toiminnan elinehto ja mahdollistaa monialaisen yritystoiminnan ja työllistämisen. Kotitalousvähennys on luonut ja luo tulevaisuudessa yrittäjyyttä sekä työtä kotityöpalvelualalle.”

Kotityöpalveluyhdistyksen mielestä kotitalousvähennystä tulee kehittää ja turvata alan yritystoiminta ja työllisyys.

”Kotitalousvähennystä tulisi kehittää Ruotsin mallin mukaisesti ja nostaa kotitalouspalvelujen osuutta kotitalousvähennyksessä pienentämällä remonttipalvelujen osuutta. Samoin tulisi miettiä mahdollisuutta, että kotitalousvähennys huomioidaan jo asiakkaan laskussa ja yrittäjä saa kotitalousvähennyksen osuuden valtiolta”, etujärjestö katsoo.