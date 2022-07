Britannian pääministeri Boris Johnson on tänä vuonna saanut maailmalla kiitosta vahvasta tuestaan Ukrainalle, mutta kotimaassa hän taistelee poliittisen uransa jatkosta.

Kriisejä ja kiitosta. Britannian pääministeri Boris Johnson on tänä vuonna saanut maailmalla kiitosta vahvasta tuestaan Ukrainalle, mutta kotimaassa hän taistelee poliittisen uransa jatkosta.

Kriisejä ja kiitosta. Britannian pääministeri Boris Johnson on tänä vuonna saanut maailmalla kiitosta vahvasta tuestaan Ukrainalle, mutta kotimaassa hän taistelee poliittisen uransa jatkosta.

Britanniassa Boris Johnsonin asema pääministerinä horjuu jälleen kahden ministerin erottua tehtävistään ja nimettyä syyksi epäluottamuksen Johnsoniin.

LUE MYÖS Turkin Erdoğanilta vaatimuksia nyt myös Italialle – Näin Mario Draghi vastasi

Tehtävänsä jättäneiden valtiovarainministeri Rishi Sunakin sekä terveysministeri Savid Javidin tilalle on jo nimitetty Nadhim Zahawi sekä Steve Barclay. Johnson itse vakuuttaa jatkavansa pääministerinä, mutta häneen kohdistuu laajoja erovaatimuksia. Ministereiden lisäksi useat konservatiivipuoluetta edustavat neuvonantajat ja avustajat ovat eronneet, The Guardian -sanomalehti kertoo.

Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC kuvaa Johnsonin ”taistelevan poliittisesta selviytymisestään”, koko poliittisen uransa jatkosta. Pääministerin kriitikkojen mukaan Johnsonin taistelu on jo ohi, mutta toisaalta konservatiivipuolueen joukoista ei ole ilmaantunut suoria haastajaehdokkaita Johnsonille.

Useat ministerit ovat lisäksi asettuneet Johnsonin tueksi, BBC kertoo. Esimerkiksi ulkoministeri Liz Truss, yksi Johnsonin mahdollisista seuraajaehdokkaista, sanoo olevansa 100-prosenttisesti pääministerin takana

Sunak ja Javid jättivät eroilmoituksensa vain 10 minuutin välein. He syyttävät erokirjeissään hallituksen johtamista osaamattomaksi ja jopa kansallisen edun vastaiseksi.

”Emme kenties aina ole olleet suosittuja, mutta olemme olleet päteviä toimiessamme kansallisen edun hyväksi. Ikävä kyllä, nykyisissä olosuhteissa, yleisö on tehnyt johtopäätöksen, että enää emme ole kumpaakaan”, Javid kirjoittaa The Guardianin mukaan.

Javid toteaa, ettei hän usko tilanteen enää parantuvan Johnsonin alaisuudessa.

The Guardianin mukaan pääministerin asema on erityisen huojuva siksi, että hän saattaa poikkeuksellisesti joutua uuden luottamusäänestyksen kohteeksi lyhyen ajan sisällä edellisestä. Britanniassa lisääntyy lehden mukaan nyt usko siihen, että maan hallinnon sääntöjä muutetaan niin, että uusi luottamusäänestys on mahdollinen jo ennen parlamentin kesätaukoa.

Pääministeri Johnsonin luottamuksesta äänestettiin kesäkuun alussa korona-ajan juhliin ja sääntörikkomuksiin liittyen. Johnson säilytti luottamuksensa, mutta konservatiivien lipeäminen laajalti vastustajien puolelle kertoi hänen asemansa heikentymisestä ja ennakoi uusia haasteita.

Uuden luottamusäänestyksen uhan lisäksi Johnson joutuu keskiviikkona parlamentin kyselytunnin kuumotukseen.

Tuore kohu, jota moni brittilehtien mukaan pitää viimeisenä pisarana, käynnistyi tiistaina. Tuolloin Johnson myönsi tehneensä virheen nimitettyään konservatiiviedustaja Chris Pincherin ministerivirkaan siitä huolimatta, että oli tietoinen syytöksistä liittyen tämän epäasialliseen käytökseen. Johnsonin tunnustusta edelsi hänen useina päivinä muuttunut tarinansa tiedoistaan Pinckeriin liittyen, BBC kertoo.