Kansanedustaja Mari Rantanen (ps) kertoo tehneensä hallitukselle kirjallisen kysymyksen ”viranomaisten toiveista pimittää Ylen koulukoneen tietoja”.

Yle julkaisi viime torstaina S2-oppilaista laajan jutun, jossa on mukana niin sanottu koulukone. Se kokoaa yksittäisten koulujen tasolla tietoja koulun päättäneiden keskiarvosta ja S2-oppilaiden osuudesta. Mukana on myös alueen mediaanitulo, korkeakoulutettujen osuus ja työllisyysaste.

S2-oppilaat opiskelevat suomea tai ruotsia toisena kielenään. Tammikuussa julkaistu raportti kertoi, että S2-oppilaat jäävät koulussa muista jälkeen ja suurin huoli on ”S2-pojista”. Ylen julkaisema koulukone liittyy tähän alkuvuoden isoon puheenaiheeseen.

Koulukone on herättänyt laajaa kritiikkiä: esimerkiksi opetusministeri Li Andersson (vas), tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ovat arvostelleet konetta. Anderssonin mielestä koulukone lisää segregaatiota ja eriarvoisuutta leimaten vieraskielisiä oppilaita S2-tiedoillaan.

Honkonen komppaa Pekkarista, joka kehotti Yleä pohtimaan, onko kone eettisesti kestävä.

Tutkimuspäällikkö: ”Järkyttävää”

Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen pitää koneen julkaisemista virheenä.

”Ihan järkyttävän vastuutonta toimintaa! Peruskoulun eriytymistä olisi voinut konkretisoida myös ilman tällaista koulushoppailuun kannustavaa konetta”, Virtanen tviittaa.

Laboren tutkimusohjaaja Hannu Karhunen ihmettele, miksi Yle on julkaissut tiedot yksittäisistä kouluista.

”Ainakaan me tutkijat emme saa Tilastokeskuksen tulkinnan mukaan julkaista koulukohtaisia tietoja ilman lupaa jokaiselta erikseen. Mistä nämä tiedot on saatu?”

Hänelle vastaa Opetushallitus, joka huomauttaa, että KOSKI-tietovarannon arvosanatiedot ja S2-oppilaiden lukumäärätiedot ovat julkisia. Opetushallituksen on siis lain nojalla ollut välttämätöntä luovuttaa tiedot Ylelle.

”Opetushallitus on pyytänyt, että YLE ei julkaisisi koulukohtaisia tietoja. YLE on päättänyt julkaisusta”, Opetushallitus kertoo Twitterissä.

Perussuomalaisten Rantanen puuttuu nyt Opetushallituksen ilmoitukseen.

”Opetushallitus on opetusministeriön alainen virasto ja viranomainen, joka toimii lain määräämissä puitteissa. Miksi viranomainen tahtoo puuttua aivan tavallisten tietojen julkaisemiseen ja kuka tai ketkä sensurointiyrityksen teki?” Rantanen kysyy tiedotteessa.

Hän ihmettelee myös ministerien esittämää kritiikkiä.

”Faktat eivät itsessään leimaa tai eriarvoista ketään. Mikäli monikulttuurisuus on rikkaus, kuten meille on vuosikaudet jauhettu, eikö koulukoneen nimenomaan pitäisi kannustaa vanhempia laittamaan lapsiaan niihin kouluihin, jossa vieraskielisiä on eniten?”

Rantanen toimii myös Helsingin kaupunginvaltuutettuna. Hän ei ole valmis pääkaupungin suunnitelmaan, jossa luovuttaisiin painotetuista luokista segregaatiokehitykseen ja koulushoppailuun puuttumiseksi. Asiasta on käyty keskustelua julkisuudessa.

Näin perustelee päätoimittaja

Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen perustelee Ylellä koulukoneen julkaisua uuden ja merkityksellisen tiedon tuottamisella ja ihmettelee kohua. S2-oppilaiden kasvava määrä ei hänen mukaansa ole hyvä tai huono asia, mutta pakottaa peruskoulun muuttumaan. Suomessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantaväestön oppimiserot ovat OECD-maiden suurimmat, hän huomauttaa.

”Kuinka vaikea Suomessa on puhua maahanmuuton vaikutuksista tai sosiaalisesta eriytymisestä, jossa maahanmuutto on vain yksi osatekijä? Puhutaan vain ääri-ilmiöistä tai sitten halutaan hyssytellä ja jopa tehdä kaikkein suurin virhe eli vaieta. Kun muuta ei keksitä, ryhdytään ammuskelemaan viestintuojaa”, Jokinen kirjoittaa.

”Koulukoneen tietoja tarkastelemalla huomaa, että kouluissa, joissa on määrällisesti eniten S2-oppilaita, päästötodistusten keskiarvo on samaa tasoa kuin koko maan keskiarvo. Alueen sosioekonomisella taustalla näyttää olevan suurempi vaikutus keskiarvoihin.”

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen puolestaan jatkaa kritiikkiään Twitterissä ja vertaa tilannetta siihen, jos työnantajilta ja työntekijöiltä ei pyydettäisi suostumusta julkaista tietoja viidestä muuttujasta, joista yhden annettaisiin ymmärtää korreloivan työpaikan heikon laadun kanssa.

”Erona koulukoneeseen tosin on, että aikuiset todella voivat valita työpaikkansa. Lapset menevät joka aamu sinne samaan kouluun, jonka kone on koko kansan silmissä perusteettomasti ja rasistisen puheen saattelemana leimannut ’huonoksi’”, Pekkarinen tviittaa.