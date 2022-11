Entisen pääministerin Esko Ahon (kesk) ratkaisu lähteä edistämään Kiinan-kauppaa herättää kritiikkiä.

Yle kertoi keskiviikkona, että Aho johtaa hallituksen puheenjohtajana China Office of Finnish Industries -yhtiötä, jonka osakkaina ovat esimerkiksi Nokia, Kone, suuria metsäteollisuusyrityksiä, Osuuspankki-ryhmä sekä kauppakonserni Kesko. Suomalaisyritykset ovat perustaneet ajatuspajatyyppisen yhtiön parantamaan liiketoimintamahdollisuuksiaan Kiinaan.

Aikaisemmin Ahon hallituspaikka venäläisessä Sberbankissa herätti keskustelua. Aho jätti paikkansa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime helmikuussa.

Useat hallituspuolue vihreiden edustajat ihmettelevät Ahon päätöstä Twitterissä.

”Kun jää kiinni siitä, että riippuvuus yhdestä autoritäärisestä valtiosta napsahti näpeille, mitä tehdä? Ottaako opiksi, muuttaa toimintatapoja ja tarkastella omia arvojaankin? Vai lähteä kasvattamaan uutta riippuvuutta toiseen autoritääriseen valtioon?” hämmästelee europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) Twitterissä.

”Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan viimeistään opetti sen, että autoritäärisiin valtioihin ei kannata luoda kauppasuhteita, joista Suomi on liiaksi riippuvainen. Entinen pääministeri Esko Aho (kesk) sen sijaan on siirtynyt edistämään kauppaa Kiinaan. Kiinan poliittisiin pyrkimyksiin on herätty demokraattisissa valtioissa. Poliittisesti hankittua pääministerin arvovaltaansa Aho käytti tätä ennen Venäjällä”, huomauttaa kansanedustaja Mari Holopainen (vihr) Twitterissä.

Myös vihreiden sijaispuheenjohtajana aiemmin toiminut varapuheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela ihmettelee Ahon päätöstä.

”Venäjän hyökkäyksen myötä moni sanoi ottaneensa opiksi ja asettavansa ihmisoikeudet etusijalle. Näinkö pian tuo ajatus unohtui?” Suomela kyselee Twitterissä.

Kokoomuksessa ja perussuomalaisissakin ihmetystä

Oppositiopuolue kokoomuksen tutkimuspäällikkö Antti Vesala toteaa, että ohikiitävän hetken näytti, että Esko Aho olisi oppinut jotain.

”Se hetki sitten meni”, Vesala tviittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva hämmästelee, eikö Sberbank-harharetkestä opittu mitään.

Myös oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi Ahon ratkaisua.

”Kunpa maamme kokeneimmat poliitikot, entiset pääministerit, lähtisivät edistämään maamme etua vahingollisten riippuvuuksien ja suhteiden vähentämisen kautta. Siinä riittää tekemistä”, Purra tviittaa.

Tyrmäys kaivospuheille

Vihreiden Holopainen kiinnittää huomiota myös Ahon kaivospuheisiin, joita ihmettelee Twitterissä myös Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak. Aho sanoi Ylelle, että esimerkiksi kaivostoiminta Suomessa ei voi olla ”samalla tavalla torjuttua” kuin aiemmin, jos halutaan itse tuottaa enemmän ja vähentää riippuvuutta muusta maailmasta.

”Aho tekee useita virheitä. Ensinnäkin, kaivostoimintaa ei ole torjuttu Suomessa. Mikä tahansa yhtiö on voinut ja voi edelleen varata lähes minkä tahansa alueen Suomen maaperästä. Suomalaisilla ei ole juuri vaikuttamismahdollisuuksia. Laki ei turvaa edes omaisuudensuojaa”, Holopainen tviittaa.

”Toiseksi, lain puitteissa Suomen maaperän mineraalit eivät kuulu valtiolle. On siis harhaanjohtavaa puhua suomalaisesta huoltovarmuudesta. Ahon näkökulma ajaa vain ulkomaisten yritysten etua. Mikä tahansa yhtiö voi hakea kriittiset mineraalit Suomesta ulkomaille.”

