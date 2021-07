Viranomaiset ovat tänäkin vuonna julkaisseet verkkosivuillaan useita palautusmenettelyjä eli takaisinvetoja. Lisäksi Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes on antanut varoituksia tuotteista, joiden käyttö voi sisältää jonkinlaisen riskin.

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo tuotteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta pistokokeenomaisesti. Valvontaa kohdistetaan sinne, missä riskit arvioidaan suurimmiksi. Näytteiksi valikoidaan niitä tuotteita, joista puutteita saattaisi löytyä, joten Tukesin valvontaluvut eivät anna kuvaa markkinoiden kokonaistilanteesta.

Tänä vuonna myynnistä pois kerättyjen tuotteiden lista on sisältänyt muun muassa elintarvikkeita ja työkaluja. Osa varoituksista koskee tiettyä erää ja on mahdollista, että asia on korjattu sittemmin.

Poimimme listaan tuotteita, joista Tukes tai muut viranomaiset ovat tänä vuonna varoittaneet.

1. Pihasaunassa palovaarariski

Joissakin valmiina myytävissä pihasaunapaketeissa on ollut Tukesin saamien ilmoitusten perusteella puutteita, jotka aiheuttavat paloriskin. Tukes tiedotti asiasta 14.7.

Riskin aiheuttajaksi lueteltiin muun muassa kiukaan ja savupiipun liian lyhyet suojaetäisyydet sekä kiukaan ja savupiipun yhteensopimattomuus.

2. Pääsiäismunista löytyi vaarallisia yllätyksiä

Tukes kertoi maaliskuun lopussa löytäneensä yhdessä Tullin kanssa puutteita Suomessa myytävien suklaamunien mukana tulevien lelukapseleiden turvallisuudesta. Tutkitusta 19 pääsiäismunasta kahdeksan ei täyttänyt lelulainsäädännön turvallisuusvaatimuksia.

3. Epäluotettava tuuletin

Helteisiin helpotusta hakenut kuluttaja joutui palauttamaan Red Eyed Rabbit Oy:n maahantuoman lattiatuuletinmallin, jonka tuotenimi on 20" Floor Fan Lattiatuuletin.

Tukes ilmoitti 14. heinäkuuta poistaneen sen markkinoilta, sillä se ei täyttänyt sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335 vaatimuksia. Tuulettimen suojamaadoitusliitäntä oli epäluotettava.

4. Salaatti saattoi sisältää lasinsiruja

Kauppajätti Lidl ilmoitti toukokuun lopussa Delicorner Eat Away kana-hummussalaattissa olleen vierasesineriski. Tuotteen valmistajan mukaan salaatin ainesosana käytetyssä oliiviöljyssä saattoi olla lasinsiruja.

Riskituotteissa parasta ennen -merkintä olivat olleet 1.6.2021, 2.6.2021, 3.6.2021, 4.6.2021 tai 5.6.2021.

5. Astioissa olikin palovammariski

Toukokuun lopussa Ikea kehotti asiakkaitaan, jotka omistavat HEROISK- tai TALRIKA-lautasia, -kulhoja ja -mukeja, lopettamaan niiden käyttö välittömästi. Tuotteiden käyttö tuli lopettaa, koska ne saattoivat rikkoutua ja aiheuttaa mahdollisen palovammariskin.

6. Kahdesta juomasta löytyi samaa kiellettyä ainetta

Vuoden aikana myynnistä vedettiin kaksi eri tuotetta, jotka sisälsivät samaa kiellettyä ainetta.

Ensin 19. toukokuuta ruokavirasto ilmoitti Puhdistamo - Real Foods Oy:n ilmoittaneen vetäneensä myynnistä Natural Energy Drink -energiajuomia, jotka sisälsivät l-teaniinia, joka on EU:ssa hyväksymätön uuselintarvike.

Myöhemmin 15. kesäkuuta Lidl poisti myynnistä Saskia Heleä Päärynä Sitruunamelissa -juomat. Syynä oli myös tuotteen sisältämä I-teaniini.

7. Varoitus kahdesta eri farmitunkista

Tukes varoitti 16. huhtikuuta Tokmannin Torin Big Red Jacks -farmitunkista. Sen mukaan tunkki aiheuttaa puristumisen vaaran.

”Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä”, Tukesin sivuilla kerrottiin.

Myöhemmin toukokuun lopussa Tukes varoitti myös Puuilo-tavarataloketjun Tamforce-farmitunkista. Syynä oli tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa olleet puutteet, kuten Tokmanninkin vastaavassa. Ohjeistus oli jälleen sama.

”Poista tuote välittömästi käytöstä”

8. Hitsauslaitteessa sähköiskuvaara

Biltema-ketjun Mig 90 -hitsauslaitteen määrättiin helmikuun alussa Tukesin toimesta poistettavaksi myynnistä.

Hitsauslaite aiheutti sähköiskun vaaran.

”Virtajohdon vedonpoistossa ja tuotteen vedenpitävyysluokituksessa on puutteita”, kerrottiin Tukesin sivuilla.

9. Ravintolisässä olikin syöpäriski

Lääkeyhtiö Orion kertoi 12. heinäkuuta vetäneensä kaikki Multivita Forte –ravintolisätuotepakkaukset pois kuluttajilta niissä piilevän mahdollisen terveyshaitan takia.

Tuotteessa ylittyi inkivääriuutteen etyleenioksidipitoisuuden EU-raja-arvo. Etyleenioksidin on todettu olevan pitkäaikaisessa käytössä haitallista terveydelle ja asiantuntijoiden mukaan se voi lisätä syöpäriskiä.

Ruokaviraston mukaan etyleenioksidia koskevat takaisinvedot ovat lisääntymässä. Sitä on havaittu tänä vuonna myös esimerkiksi tietyissä jäätelöistä ja pannukakkujauheesta. Viime vuonna etyleenioksidia löydettiin etenkin seesaminsiementuotteista.

10. Ketsuppi sisälsi väärää ainesosaa

Ruokavirasto tiedotti 28. kesäkuuta Meiran vetäneen myynnistä erän Meiran Ketsuppi vähemmän sokeria ja suolaa (900 g) -ketsuppipulloja.

Syynä oli valmistusvirhe, jonka myötä ketsuppipulloihin on päässyt hiivaa valmistusprosessin aikana.