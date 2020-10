Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viestintäjohtaja Vivikka Richt vastaa Uuden Suomen haastattelussa kysymyksiin koskien Aku Louhimiehen keväistä videota, jonka tarkoitus oli nostattaa henkeä koronavirusepidemian keskellä.

Valtioneuvoston kanslian (VNK) viestintäjohtaja Päivi Anttikoski sanoo Iltalehdessä, että VNK päätyi teettämään uuden videon STM:n toiveesta.

Anttikoski kertoo, että STM:n viestinnän toiveesta video tehtiin uudelleen niin, ettei siinä näy niin paljon kasvomaskeja. Pitääkö tämä paikkansa?

”Keväällä kun koronaepidemia alkoi Suomessa eskaloitua, niin valtioneuvoston kanslian viestintä oli koordinaatiovastuussa koronaviestinnästä. Silloin toimi päivittäinen kokous, jota VNK johti, jossa oli kaikkien ministeriöiden viestintäjohtajat paikalla. Eli päivittäin koko valtioneuvoston viestintäjohto kokoontui siis keskustelemaan koronaviestintäasioista valtioneuvoston kanslian johdolla. Siellä on käsitelty kaikkea koronaviestintään liittyvää, myös tietenkin maskeja ja mahdollista maskisuositusta ja myöskin tätä valtioneuvoston kanslian tilaamaa ja hankkimaa videota ja sen sisältöä. Kyllä näitä asioita on käsitelty kyseisissä kokouksissa”, Vivikka Richt sanoo.

Oliko se STM:n toive, että video tehtäisiin uudelleen?

”Nämä kokoukset toimivat niin, että jokainen ministeriö tuo sinne oman hallinnonalansa tärkeät näkökulmat esiin ja STM tietenkin tässä kohtaa omalta hallinnonalaltaan. Koska aiemmin oli jo todettu, että siinä kohtaa WHO:n missään suosituksissa ei oltu ottamassa käyttöön maskeja, niin ei haluttu myöskään viestiä Suomessa sillä tavalla, että oltaisiin näin tekemässä. Linjaus oli siinä kohtaa se, että pidättäydymme siinä kohtaa jo sovituissa viestinnän muodoissa eli siinä, että pestään kädet ja pidetään huolta yskimishygieniasta ja turvaetäisyyksistä. Siinä kohtaa, jotta pysytään viestinnässä selkeinä ja pystytään antamaan viranomaisten yhtenäistä viestiä kansalaisten suuntaan, niin ollaan ilman muuta tuotu esiin se, että tästä yhtenäisyyden ja linjakkuuden näkökulmasta olisi parempi, jos toimittaisiin toisella tavalla.”

Eli olette sen tuonut esiin, onko se mennyt niin, että valtioneuvoston kanslia on tehnyt ratkaisun niiden toiveiden perusteella, mitä ministeriöiden viestinnät ovat esittäneet?

”Näin se menee. Viestintäjohtajakokouksissa asioista keskustellaan ja käydään läpi. Tässä ei ole kyse STM:n videosta vaan VNK:n videosta. Me tuodaan sinne näkemys siitä, missä meidän näkökulmasta mennään.”

Anttikoski totesi, että videoasiasta käytiin ”aika kovaa keskustelua”. Miten itse luonnehtisit sitä keskustelua?

”En itse ole ollut mukana tässä kyseisessä keskustelussa. Meillä on edelleen näitä kokouksia kaksi kertaa viikossa, ja kyllä siellä kieltämättä välillä kun puhutaan eri hallinnonalojen näkemyksistä, niitä saatetaan tuoda voimakkaastikin esille. Se on täysin luonnollista, että eri näkökulmia on. Näiden kokousten tarkoituksena nimenomaan on nähdä koko maan tilanne ja mitkä kaikki asiat pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi oikeusministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat tässä tärkeässä roolissa. Se on kiinni siitä, miten se tulkitaan, että onko se kovaa keskustelua. Mutta toki erilaisia näkökulmia käydään läpi.”

Iltalehden mukaan alkuperäinen video maksoi 20 000 euroa ja lisätyöt 17 500 euroa. Richt ei ota summiin kantaa, sillä kyse oli VNK:n tilaamasta ja maksamasta videosta.

LUE SEURAAVAKSI: