Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling ja HUSin laitelääkäri Annika Takala selvittivät, missä leikkaustoimenpiteissä vahinkoja sattuu eniten suhteessa tehtyjen operaatioiden määrään.

Aineistoina käytettiin Potilasvakuutuskeskuksen vahinkoilmoitusaineistoa, josta poimittiin kaikki leikkaustoimenpiteisiin liittyvät ilmoitukset vuosilta 2011–2015.

TEKEVÄLLE SATTUU

Potilasvahinkoilmoitus tehdään silloin, kun potilas epäilee, että hänen hoidossaan on tapahtunut virhe. Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki vahinkoilmoitukset.

Viime vuosina PVK on vastaanottanut vuosittain 8 000–9 000 ilmoitusta. Niistä vajaa kolmasosa on johtanut myönteiseen korvauspäätökseen. Leikkaustoimenpiteisiin liittyviä potilasvahinkoja on noin 40–45 prosenttia vahinkojen kokonaismäärästä.

Lähde: Potilasvakuutuskeskus