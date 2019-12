Hallituspuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät Uuden Suomen tietojen mukaan kokoonnu Kesärannassa, toisin kuin useampi tiedotusväline on tänään kertonut.

Hallituspuolueiden puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien on ollut määrä kokoontua tänään sunnuntaina puimaan Posti-sotkua ja pääministeri Antti Rinteen (sd) asemaa. Suurimpien tiedotusvälineiden edustajat päivystävät Kesärannassa, jossa kerrottiin kokouksen alkavan noin kello 20:30. Kesärannassa on kuitenkin aivan hiljaista, mikä on herättänyt ihmetystä median keskuudessa.

Uuden Suomen saaman tiedon mukaan kokous järjestetään tänään sunnuntaina, mutta paikka ei ole Kesäranta. Kokous pidetään siis tuntemattomassa paikassa. Useat tiedotusvälineet kertoivat ennen iltakymmentä sunnuntai-iltana, että todennäköisesti kokous järjestetään Valtioneuvoston linnassa, jossa palavat valot pääministerin huoneessa.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) erosi tehtävästään perjantaina. Kysymykseksi on noussut se, että Paateron ja Rinteen lausunnot Postista ovat olleet ristiriitaisia keskenään. Postissa puhkesi kova työriita, kun valtionyhtiö siirsi 700 pakettilajittelijaa ehdoiltaan heikomman työehtosopimuksen piiriin. Työriita saatiin ratkaistua, mutta poliittinen kuohunta jatkui.

Rinne sanoi eduskunnassa Paateron ilmoittaneen Postin hallitukselle, että työntekijöiden siirto ehdoiltaan heikompaan työehtosopimukseen ei käy hallitukselle. Tämä lausunto on nyt joutunut suurennuslasin alle. Sekä hallituskumppanit keskusta että vihreät ovat vaatineet pääministeri Rinteeltä selvitystä Postiin liittyvistä tapahtumista.

LUE MYÖS:

Antti Rinteen asema syynissä – Halla-aho ja Orpo lisäävät löylyä, ex-puoluesihteeri Jungner pohtii jo seuraajaa

Mika Lintilä liittokierroksesta: ”Valssi lähti väärään tahtiin liikkeelle” – suositus ”metrin kepistä” kaikille poliitikoille