Huijaustekstiviestejä on jälleen liikkeellä, varoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Kyseessä on FluBot-niminen Android-haittaohjelma, joka leviää tekstiviestien välityksellä.

Huijausviesti toimii niin, että henkilö saa tekstiviestin, jossa kerrotaan hänelle saapuneesta vastaajaviestistä. Viesti muistuttaa erehdyttävästi oikeaa viestiä, joka ilmoittaa vastaajaan tulleesta viestistä.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan huijausviestin linkkiä ei tule avata.

”Linkki voi johtaa haittaohjelmaan, tietojenkalasteluun tai tilausansoihin. Emme yleisesti suosittele lataamaan sovelluksia erillisten linkkien kautta, vaan aina erikseen sovelluskaupasta”, Kyberturvallisuuskeskuksen tiedotteessa todetaan.

Myös työpaikat tarkkana

Kyberturvallisuuskeskus huomauttaa, että jos haittaohjelma on ladattu työpuhelimelle, kyseessä ei ole vain käyttäjän ongelma. Työpuhelimilla voi olla arkaluontoista tietoa.

Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että keskus saa eniten tietoturvailmoituksia yksityishenkilöiltä, mutta he eivät tiedä, koskevatko ilmoitukset henkilökohtaisia puhelimia vai työsuhdepuhelimia.

Keskuksen mukaan työpaikan on hyvä tietää, mitä tietoja puhelimessa on ollut, jotta he voivat tehdä riskiarvion siitä, minkälaiset vaikutukset tietovuodolla voisi olla.

”Varautuminen on tärkeää ja organisaation on kannattaa tiedottaa henkilöstöään FluBot-ilmiöstä, jotta työntekijät eivät lataa haittaohjelmaa puhelimelleen”, tiedotteessa kehotetaan.

Jos kuitenkin olet asentanut FluBot-haittaohjelman, toimi näin:

Palauta laite tehdasasetuksille. Palauta varmuuskopio, joka on luotu ennen haittaohjelman asentamista. Jos käytit pankkisovellusta tai käsittelit luottokorttitietoja saastuneella laitteella, ole yhteydessä pankkiisi. Tee rahallisista menetyksistä rikosilmoitus. Vaihda salasanat palveluihin, joita olet käyttänyt laitteellasi. Haittaohjelma on voinut varastaa salasanasi, jos olet kirjautunut palveluihin haittaohjelman asentamisen jälkeen. Ota yhteyttä operaattoriisi, sillä liittymästäsi on voinut lähteä maksullisia viestejä. Tällä hetkellä liikkeellä olevat Android-haittaohjelmat levittävät itseään eteenpäin saastuneista laitteista lähettämällä tekstiviestejä.

LUE MYÖS: