Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on pyytänyt valtiovarainministeriötä arvioimaan seuraavan hallituksen neuvotteluita varten asunto-, korko- ja lainamarkkinoiden viime aikojen muutosta, näkymiä ja niiden seurauksena tarvittavia toimia.

Saarikko sanoo olevansa huolissaan korkojen nousun vaikutuksesta.

”Se mikä voi taloustieteilijöiden katsantokannasta näyttää kohtuulliselta voi tavallisen ihmisen arjessa olla ylitsepääsemätöntä, etenkin yhdistettynä muun kustannusten nousun kanssa. Kyse on aivan tavallisten suomalaisten kodeista, ei suinkaan mistään rikkaiden etuudesta. Kyse on suomalaisten pärjäämisestä tilanteessa, joihin he eivät ole itse syyllisiä. Kyse on siitä, että perheillä on jatkossakin oltava mahdollisuus oman kodin omistamiseen”, Saarikko perustelee blogissaan sunnuntaina.

Hän väläytti asuntolainojen korkojen verovähennysoikeiden palauttamista tällä viikolla Ilta-Sanomien puheenjohtajapaneelissa.

Suomalaiset perheet ehtivät valtiovarainministerin mukaan pitkään hyötyä nollakorkojen halvan lainan ajasta, tottuakin siihen. Hän huomauttaa, että korkovähennyksen asteittainen poistaminen on tehty matalien ja nollakorkojen oloissa.

“Nyt tilanne on täysin toinen. Korkojen nousu iskee kipeästi tavallisen suomalaisen asuntovelallisen kukkaroon. Emme voi ajautua tilanteeseen, jossa iso joukko perheitä joutuu myymään kotinsa, koska he eivät selviä korkomenoista. Emmekä voi myöskään ajautua tilanteeseen, jossa asunto-osakeyhtiöitä ajautuu laajasti ongelmiin sen vuoksi, etteivät osakkaat kykene maksamaan vastikkeitaan. Se vasta kalliiksi tulisikin”, Saarikko kirjoittaa blogissaan.

Hän muistuttaa, että asuntovelkaisia asuntokuntia on yli 800 000. Asuntolainojen yleisin viitekorko 12 kuukauden euribor noteerattiin perjantaina 3,2 prosentissa.

Ilta-Sanomien puheenjohtajapaneelissa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi ymmärrettävänä korkojen verovähennyksen selvittämistä ja sanoi korkojen nousun olevan ”jättimäinen asia”. Hän kuitenkin piti ensisijaisena, että tuloveroja alennetaan ensi vaalikaudella.

Vasemmistoliiton Li Andersson piti porvaripuolueiden veropuheita ”täysin vastuuttomina”. Hän ihmetteli, että porvaripuolueet puhuvat ensin vastuullisesta taloudenpidosta ja sitten ovat ehdottomassa verohuojennuksia. Myös pääministeri Sanna Marin (sd) ihmetteli verolupauksia. Hänen mukaansa asuntolainojen korkojen verovähennys suosisi hyvätuloisia.

Saarikko sanoo hämmentyneensä näistä kommenteista.

”Olen hämmentynyt siitä, että tätä laajaa suomalaisten joukkoa maan vasemmistopuolueet Sanna Marinin johdolla surutta määrittävät yhteiskunnan hyväosaisimmiksi, suurten asuntojen ja suurien lainojen joukoksi. Heitäkin joukossa on, mutta kyllä liki miljoonan asuntovelallisen keskuudessa on hyvin monta arkitodellisuutta – eivätkä kaikki heistä ole erityisen hyväosaisia. Valtaosa heistä on maatamme rakentavia työssä käyviä ihmisiä, jotka haluavat pärjätä palkallaan”, hän vastaa.

