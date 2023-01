Yksin asuvien määrä on vuodesta 1990 liki kaksinkertaistunut, mutta yhteiskunnan ratkaisuissa tämä ei näy.

Moni asuu yksin. Yksin asuvien määrä on vuodesta 1990 liki kaksinkertaistunut, mutta yhteiskunnan ratkaisuissa tämä ei näy.

Moni asuu yksin. Yksin asuvien määrä on vuodesta 1990 liki kaksinkertaistunut, mutta yhteiskunnan ratkaisuissa tämä ei näy.

Yksin asuvien määrä on Suomessa tuplaantunut 1990-luvulta. Silti systeemissä on parisuhteisia suosivia ratkaisuja. Kotitalousvähennys on hyvä