Käänne. Hollannin pääministeri Mark Rutte on muuttanut kantaansa venäläisen energian suhteen.

Hollanti aikoo luopua venäläisen fossiilisen energian eli käytännössä raakaöljyn ja maakaasun käytöstä tämän vuoden loppuun mennessä. Maan hallitus kertoi asiasta perjantaina ja siitä uutisoivat Reuters ja AFP.

Pääministeri Mark Rutte linjaa, että Hollanti panostaa energiansäästöihin, vihreämpään politiikkaan ja lisää energian tuontiin muista maista.

”Tällä tavalla Alankomaat voi korvata Venäjän osuuden kaasustaan vuoden loppuun mennessä.”

Tähän asti noin 15 prosenttia Hollannin käyttämästä maakaasusta on olut venäläistä.

Rutte ei ottanut kantaa venäläiseen energiaan kohdistuviin pakotteisiin, mutta tässäkin kannassa on odotettavissa muutos. Aikaisemmin Hollannin pääministeri on vastustanut pakotteita nimenomaan siksi, että Hollanti on ollut liian riippuvainen venäläisestä energiasta.

Saksa on näin jäämässä yksin venäläistä energiaa vastustavia toimia vastustavalla linjalla. Saksan lisäksi venäläisen energian tuontikieltoa vastustaa Unkari.

Liittokansleri Olaf Scholz huomautti perjantaina, että jos Venäjä pelkäisi talouspakotteita, se ei olisi koskaan hyökännyt Ukrainaan.

”En pysty mitenkään näkemään, että sota voitaisiin pysäyttää energian tuontikiellolla. Sen sijaan katson, että ilman tuontikieltoa pystymme välttämään dramaattisen talouskriisin ja miljoonien työpaikkojen katoamisen”, hän totesi Reutersin haastattelussa.

EU:n on määrä julkistaa kuudes pakotepaketti ensi viikolla. Italialaisen talouslehden Il Sole 24 Oren mukaan ainakin osittainen tai asteittainen raakaöljyn tuontikielto on todennäköisesti tässä paketissa mukana.

Saksa vastustaa myös aseavun antamista Ukrainaan.

”Meidän on autettava Ukrainaan kaikin mahdollisin tavoin, mutta niin, että emme samalla vaaranna omaa turvallisuuttamme”, Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner sanoi lauantaina Reutersille.

Olaf Scholz on linjannut, ettei Ukrainalle toimitettava apu saa johtaa yhteenottoon Venäjän ja Naton välillä.

