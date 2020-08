Kirsi Varhilan mukaan hallituksen linja on, että edelleen tulee testata lieväoireisetkin lapset.

Hallituksen linja on edelleen se, että lieväoireisetkin lapset tulee testata koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin varalta. Näin sanoo sosiaali- ja terveysministeriö STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylen Politiikkaradion haastattelussa.

Koronatestaus on ruuhkautunut pahoin monin paikoin, ja testiin pääsyä voi joutua odottamaan jopa viikon. Pahimmillaan sen jälkeen tuloksen saamisessa kestää toinen viikko. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on todennut, että lieväoireisten lasten testaaminen pahentaa ruuhkaa ja lapsilta covid-19-tautia on havaittu hyvin vähän.

Monessa perheessä tilanne on hankala ja heijastuu myös työelämään, kun vanhemmat saattavat joutua olemaan päiväkausia pois töistä lapsen nuhan takia. Asiasta kirjoittaa myös oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen Puheenvuoro-blogissaan.

”Saamieni viestien pohjalta pieni nuha voi johtaa useiden päivien tai jopa viikon kotona odotteluun, minkä ajan lapsi joutuu olemaan poissa koulusta tai päiväkodista ja vanhemmat töistä. Lasten oppiminen ja koulujenaloitus on häiriintynyt, työelämä on sekaisin, opettajat joutuvat tekemään tuplatyötä ohjeistamalla kotona tuloksia odottelevia koululaisia tekemään etätehtäviä”, Grahn-Laasonen kirjoittaa.

”Miten on mahdollista, että lasten jokasyksyiseen flunssakauteen ei ole osattu varautua koronatestauskapasiteettia nostamalla?” Grahn-Laasonen ihmettelee.

Lieväoireisten testaaminen on Varhilan mukaan ainoa keino katkaista tartuntaketjut. Tämä koskee myös pieniä lapsia. Varhaiskasvatusikäinenkin saattaa tartuttaa muita lapsia ja henkilökuntaa, jos lapsella sattuu olemaan koronaviruksen aiheuttama tauti, Varhila toteaa Politiikkaradiossa.

”Hallitus keskusteli tästä lasten testaamisesta eilen hyvin pitkään. Hallitus oli selkeästi sitä mieltä, että lapset pitää edelleen testata. Siihen oltiin kriittisiä, ja luvattiin THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta korjata, jos se antaa sen harhakäsityksen, että lapsella pitää olla negatiivinen testitulos ennen kuin pääsee varhaiskasvatukseen. Näin ei ole. Tällaista ohjeissa ei ole edellytetty. Jos ja kun päiväkoti tällaista vaatii, niin se ei ole ohjeiden mukaista”, Varhila sanoo.

Varhila siis vastaa sosiaalisessa mediassakin levinneeseen ihmetykseen siitä, että jotkut päiväkodit tai koulut ovat edellyttäneet lapselta negatiivista testitulosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteaa näin nuhaisten lasten testaamisesta:

”Jos lapsella on edes lieviä hengitystieoireita, hänet tulee herkästi viedä koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi päiväkotiin mennä vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) puolestaan toteaa:

”Varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.”

Päivitys: Varhila tarkentaa myöhemmin Uudelle Suomelle, että sekä THL:n että OKM:n ohjeistukset ovat sinänsä kohdillaan, mutta niitä pitää selventää, koska ne ovat johtaneet negatiivisen todistuksen vaatimiseen joissakin päiväkodeissa.

”Eli tuon negatiivisen todistuksen [vaatimisen] osalta totean, että sellaista ohjetta ei ole annettu ja käytäntö, jos sitä vaaditaan ei ole ohjatunlainen”, Varhila kertoo.

