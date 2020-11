”Myönnän, että meidän tapamme myydä oluet Viron kautta on järjetön, mutta se on ainoa tapa, jolla homma onnistuu”, Teemu Lehto sanoo.

Erikoista bisnestä. ”Myönnän, että meidän tapamme myydä oluet Viron kautta on järjetön, mutta se on ainoa tapa, jolla homma onnistuu”, Teemu Lehto sanoo.

Erikoista bisnestä. ”Myönnän, että meidän tapamme myydä oluet Viron kautta on järjetön, mutta se on ainoa tapa, jolla homma onnistuu”, Teemu Lehto sanoo.

Teemu Lehdon omistamalla alkoholi-imperiumilla, Momentin Groupilla, on monta rautaa tulessa. Konserniin kuuluu 12 ravintolaa, oma panimo, alkoholin maahantuontia ja ulkomaille vientiä sekä majoitusbisnestä. Toimintaa sillä on Suomen lisäksi Baltiassa.

Momentin Groupissa on 150 työntekijää ja sen liikevaihto on koronavuonna sama kuin viime vuonna eli noin 22 miljoonaa euroa.

Rahoiksi Lehto, nyt 45, löi kaksi vuotta sitten myydessään Olville 80 prosenttia omistamastaan ja johtamastaan, isänsä 1990-luvun alussa perustamasta maahantuontiyrityksestä Servaalista. Kauppasumma oli 15,8 miljoonaa euroa. Rahoista riittää uusiin bisnesavauksiin ja sellaisen Lehto on nyt keksinyt Virossa.

Lehdon Virossa omistama alkoholikauppaketju eDrinks myy nyt alkoholia Virosta suoraan suomalaisten kotioville.

Kyse on alkoholin etämyynnistä, siitä samasta liiketoiminnasta, jolla on Suomessa varsin kirjava maine.

Lehto ei kiellä etämyynnin rosoista mainetta.

”Suomessa vellonut keskustelu etämyynnin osalta tuntuu osin kummalliselta, sillä Suomihan on osa EU:ta. Suomessakaan ei yksikään lakipykälä kiellä etämyyntiä. Moni pelkää sitä ilman mitään syytä. Siitä on tehty suuri mörkö”, Lehto sanoo.

Lehto tietää itsekin, mistä maine johtuu: Suomeen ulkomailta kohdistuvasta myynnistä, jossa verot jätetään Suomessa maksamatta, tarkoituksella tai tietämättömyydestä.

Eurooppa on väärällään alkoholin nettimyyjiä, jotka lähettävät paketin Suomeen maksamatta juomien veroja Suomessa tai kysymättä ostajalta, aikooko tämä itse maksaa verot. Tällaisia myyjiä on esimerkiksi Saksassa ja Puolassa.

”Me maksamme verot tilaajan puolesta, joten mitään tulkintaepäselvyyksiä ei voi syntyä. Momentin-konserniin kuuluva Capstock toimii eDrinksin veroedustajana Suomessa ja tilittää verot Suomen verottajalle”, Lehto selvittää.

Jos kyse on etämyynnistä, maksaa verot myyjäosapuoli. Etäostamisessa verot maksaa ostaja.

Hintaetu 5−10 prosenttia

eDrinksin etämyynti Suomeen käynnistyi reilu viikko sitten. Alkunsa se sai kuin varkain. Teemu Lehto tutustui pari vuotta sitten alan messuilla virolaisen eDrinksin omistajaan ja osti yrityksestä vähemmistöosuuden. Tämän vuoden alussa hän kasvatti omistuksensa 70 prosenttiin ja sai idean etämyynnistä Suomeen.

eDrinks on pienehkö virolainen alkoholikauppaketju, jolla on seitsemän kivijalkamyymälää ja jonka liikevaihto on noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

”Viehätyin eDrinksissä tekemisen meininkiin ja oikeanlaiseen omistajuuteen. Sen porukka tekee työtään intohimolla”, Lehto jäsentää.

”Pidän siitä, miten Virossa touhutaan ja tehdään asioita. Itsenäisyyden tuoreuden ja sen mukanaan tuoman ylpeyden näkee Virossa niin, että siellä toteutetaan ja kehitetään aktiivisesti. Virossa ei odotella kädet taskussa, että asiat jotenkin vain tapahtuvat ikään kuin automaattisesti.”

Vaikka eDrinksin nimi viittaa nettimyyntiin, ei sen postimyynti ole ollut tähän saakka arvoltaan kuin pari tonnia kuukaudessa. Koronakevät tosin sinkosi myynnin hetkellisesti 100 000 euroon kuukaudessa.

”Virossa liikkui huhuja siitä, että alkoholin myyminen lopetetaan kokonaan, joten ihmiset täydensivät varastojaan”, naurahtaa Lehto.

Momentin tarjoaa suomalaisille nyt koko eDrinksin valikoimaa, joka on nähtävissä sen suomenkielisillä verkkosivuilla. Verollisen tuotteen päälle asiakkaan on maksettava lastin kuljetus ovelleen Suomessa, ja halvimmillaan se maksaa 18,50 euroa. Jos päättää tilata kerralla 600 pulloa, on postikulu 85 euroa. Tilauksen pitäisi saapua Virosta 2−4 päivässä.

Lehdon mukaan reilun viikon myyntikokemus osoittaa, että eDrinksin keskimääräinen tilaus pyörii 200−400 eurossa.

”Yksittäisiä pulloja tuskin kannattaa tilata. Se on kuitenkin harhaluulo, että etämyynnistä tilataan vain erityisen kallista. Tilattujen viinipullojen keskihinta on 15−20 euron kieppeissä ja viskeistä ovat suosituimpia mallasviskit”, hän summaa.

”Olut- ja lonkerosalkkuja emme myy ollenkaan. Myymme hyvää hinta-laatu-suhdetta.”

Lehdon mukaan eDrinksin hintaetu Alkon hintoihin on 5–10 prosenttia. Eroa on vaikea saada puristettua pienemmäksi niin kauan kuin myyjä maksaa Suomessa täsmälleen samansuuruiset verot.

”Ostajan pitäisi tunnistaa jo hinnasta se, maksaako nettimyyjä verot vai ei. Jos hinta on uskomattoman halpa, ei veroja todennäköisesti makseta. Olutsalkun verollinen hinta tuskin voi olla Suomessa kymmenen euroa, sillä jo salkun verot ovat euromääräisesti korkeammat.”

Jos monopoli murtuu

Alkoholin etämyyntiin liittyy absurdeja piirteitä, vaikka sitä harjoitettaisiinkin täysin laillisesti. Tässä niistä yksi: eDrinks myy Virosta Suomeen Mallaskosken Panimon ja Teerenpelin oluita, jotka valmistetaan Suomessa ja kuljetetaan sitten Viroon, josta ne lähetetään takaisin Suomeen tilaajille.

Rumba tehdään vain siksi, koska se on ainoa keino myydä tuotteet asiakkaan kotiovelle saakka Suomessa.

”On outoa, etteivät pienpanimot ole saaneet edes korona-aikana väliaikaista etämyyntilupaa myydä juomiaan panimolta asiakkaan ovelle. Myönnän, että meidän tapamme myydä oluet Viron kautta on järjetön, mutta se on ainoa tapa, jolla homma onnistuu”, sanoo Lehto.

”Suomalaista alkoholipolitiikkaa on ollut sekin, että panimoille on maksettu vientitukia siihen, että ne vievät juomiaan Viroon, josta suomalaiset käyvät ostamassa ne takaisin Suomeen.”

Keskeiseksi syyksi verkkokaupan avaamiselle Lehto kertoo valmistautumisen Suomen alkoholipolitiikan mahdolliseen murtumiseen. EDrinks antaa Momentinille myös osaamista vähittäiskaupasta ja myymälöiden pyörittämisessä, vaikkakin Virossa, jota sillä ei aiemmin ollut.

”Jos Alkon monopoli todella murtuu, niin meillä on valmiina brändi mutta myös osaamista esimerkiksi liiketilojen suhteen. Kykenemme nopeasti investoimaan ja rakentamaan oman myymäläketjun Alkon haastajaksi. Myymälöiden lukumäärällä emme tosin pystyisi hetkeen nokittamaan, sillä niitä Alkolla on noin 350 enemmän.”

eDrinksissä Lehto ei haluaisi korostaa tuotteen hintaa vaan mieluummin palvelun laatua. Hän sanoo, että valikoimissaan ja palveluissaan eDrinks nojaa syvään tuoteosaamiseen.

”Lähes koko sen henkilökunta on suorittanut WSET (Wine and Spirit Education Trust) -järjestön viiniammattilaisten koulutuksen”, hän kehaisee.

Lehdon muita avainsanoja menestykseen ovat luotettavuus ja rehellisyys. Hänen mukaansa rehellisyys on Virossa nykyään eri tasolla kuin tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä, jolloin hän perusti Tallinnaan olutravintolan, Hüppav Hobunenin. Lehto jaksoi pyörittää ravintolaa viisi vuotta, ennen kuin antoi periksi.

”Rehellinen ravintoloitsija ei Tallinnassa pärjännyt, sillä kilpailijat jättivät järjestelmällisesti maksamatta verojaan ja muita velvoitteitaan. Se antoi liian suuren kilpailuedun. Työntekijät puolestaan vaativat palkkojaan pimeinä”, hän naurahtaa.

”Nyt on kulttuuri näiltä osin jo kehittynyt.”

Lehto on sidoksissa Viroon muullakin tavoin, sillä hänen perheellään on loma-asunto Saarenmaan Kuressaaressa, uudehkon kylpylän kupeessa.

Perjantaipullo Alkosta

Verkkokauppansa Lehto haluaa laajentaa muihinkin Baltian maihin ja lähialueille eli ainakin Pohjoismaihin. Lähialueisiin lukeutuu mahdollisesti myös Venäjä, vaikka siellä kaupankäyntitavat ovatkin kulttuurisista syistä erilaiset.

”Joskus tulevaisuudessa konsernimme myy alkoholia verkossa kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa, mutta siihen menee vielä kauan aikaa. Viikonlopuksi pullon haluava suomalainen hakee sen vielä toistaiseksi Alkosta.”