Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo yllättyneensä siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkemys koronapassista muuttui.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM on valmistellut hallituksen esitystä, jonka mukaan koronapassin käyttöä voitaisiin laajentaa niin, että se ei olisi vain vaihtoehto rajoituksille, vaan sitä voitaisiin käyttää itsenäisesti.

Samalla on puhuttu siitä, pitäisikö koronapassi muuttaa rokotepassiksi siten, että negatiivinen testitulos ei enää oikeuttaisi passiin.

Rokotepassiin liittyy paljon oikeudellisia haasteita ja ongelmia, Marin sanoi Päätoimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.

”Me emme ole varmoja, onko Suomen perustuslain näkökulmasta tämänkaltaista passia mahdollista säätää, mutta tätä selvitetään ja arvioidaan.”

”Itselleni tuli yllätyksenä THL:n näkökulman muutos suhteessa passiin. Aikaisemmin THL on kannattanut koronapassin olemassaoloa siitäkin syystä, että sillä on saatu rokotekattavuutta nostettua. Nyt he ovat kuitenkin ilmeisesti kantaansa tässä muuttaneet”, Marin sanoi.

Marin odottaa tarkempaa tietoa THL:n näkemyksen muutoksesta ja sen perusteista keskiviikkona, kun hallitus neuvottelee koronatilanteesta.

”Pyrimme aina kuuntelemaan terveysviranomaisten arvioita hyvin huolellisesti. Mutta on aivan totta, että pandemiassa on nähty erilaisia vaiheita. Tulevaisuudessakin voidaan nähdä. Sen vuoksi olisi tärkeää, että meillä olisi lainsäädäntöä valmiina erilaisia tilanteita varten eikä aina niin, että kun tilanne muuttuu, nopeasti joudumme säätämään uutta lainsäädäntöä.”

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on kyseenalaistanut sitä, onko koronapassille käyttöä omikronvariantin valtaantulon jälkeen.

”Koronapassin ongelma on, että jos siis rokote ei estä omikrontartuntaa eikä myöskään edelleen tartuttamista, niin me emme voi passilla suojella rokottamattomia enää. Rokotetuille vaara on [joka tapauksessa] hyvin pieni. Mitä sillä sitten saavutetaan?” tiivisti Salminen näkemyksensä aiemmin.

Marin siis katsoo, että työkalupakissa pitäisi olla valmiina työkaluja, vaikka niitä sillä hetkellä ei tarvittaisikaan. Sama koskee myös pikatestejä.

Marin totesi, että myös koululaisten pikatesteille saattaa olla käyttöä myöhemmin, vaikka niille ei juuri nyt olisi käyttöä.

Iltalehti kertoi tänään, että Huoltovarmuuskeskus hankkii STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ohjauksen mukaisesti Suomeen kuusi miljoonaa kotitestiä 10 miljoonalla eurolla koululaisten testaamista varten.

”Voisi olla aivan perusteltua se, että meillä on joka tapauksessa testikapasiteettia olemassa Huoltovarmuuskeskuksen varastoissa, vaikka niitä ei nyt tilanteen helpotuttua jouduttaisikaan käyttämään”, Marin sanoi.