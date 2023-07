SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin kyseenalaisia nuoruuskuvia alkoi tänään levitä sosiaalisessa mediassa. Lindtman tavoittelee SDP:n puheenjohtajuutta syksyn puoluekokouksessa, ja toisena ehdokkaana on ex-ministeri Krista Kiuru.

”SDP:n on nyt valittava Krista Kiuru. Antti oli erityisen paljon persujen kimpussa, nyt tulisi elää niin kuin muita opettaa”, vaatii kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps) Twitterissä.

Kansanedustaja Sara Seppänen (ps) väläyttää jo Lindtmanin eroa.

”Olisiko Antti Lindtmanin eron aika? Ei ole sopivaa käytöstä vitsailla natsismilla. Kovin sanoin hän on sen itsekin tuominnut”, Seppänen kirjoittaa Twitterissä.

Kansanedustajakollega Sanna Antikainen (ps) komppaa Seppästä. Hän toteaa Twitterissä, että ei menneiden hölmöilyjen takia alkaisi vaatimaan kenenkään eroa, mutta Lindtmanin on toimittava kuten saarnaa.

”Mutta mikäli henkilö itse saarnaa esimerkiksi muka ’ääriliikkeiden ja natsismin kanssa liehakoinnista’ muita osoitellen ja jääkin kiinni sitten itse saarnojensa vastaisesta toiminnasta, on selvää että Lindtmanin vaatimat toimet (ero) koskevat myös häntä itseään.”

Sosiaalisessa mediassa levinneessä kuvassa Lindtman esiintyy kahden natsitervehdystä tekevän henkilön kanssa. Vähäpukeinen nuorisojoukko esiintyy kuvassa kommandopipoissa ja tonttulakeissa.

Lindtman myönsi kuvan aitouden Helsingin Sanomille aiemmin tänään. Kyseessä on lukioajan elokuvakerhon pikkujouluilta, jossa kuvia on otettu elokuvarekvisiittaan pukeutuneena, kun Lindtman oli 18-vuotias. Verkossa leviää myös ainakin yksi toinen Lindtmanin nuoruuskuva, joka on HS:n mukaan manipuloitu.

Perussuomalaisten kansanedustajien puheet saarnaamisesta viittaavat siihen, että Lindtman on ottanut kantaa hallituspuolueiden edustajille sopivaan toimintaan.

”Kuinka monta uutta tapausta pitää tulla, että Petteri Orpon hallitus löytää linjan ja vetää rajan sille, mikä on hallituspuolueiden edustajille sopivaa toimintaa?” hän kysyi eilen Twitterissä.

