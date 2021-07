Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) kommentoi EU:n ilmastopaketin yhteydessä julkaistuja hiilinielutavoitteita hallituksen tiedotustilaisuudessa.

”Suomi ei kannata sitä, että metsäisten maiden nielut luettaisiin muiden jäsenmaiden hyväksi ja muiden sektoreiden päästöjen kompensoimiseen. Suomi on tehnyt ja tekee jatkossakin osansa ja samaa edellytämme myös muilta”, Tuppurainen sanoi.

”EU:n yhteiset hiilinielutavoitteet täytyy toteuttaa tavalla, joka on oikeudenmukainen taakanjaon kannalta kaikkien jäsenmaiden osalta. Ettei Suomen suuret metsänielut johda siihen, että jotkut jäsenmaat voivat jättää varsinaisia kasvihuonekaasupäästöleikkauksia tekemättä. Päästöleikkauksia tarvitaan ja jokaisen jäsenmaan on tehtävä osansa. Suomen nieluilla ei pidä luoda mitään mahdollisuuksia vapaamatkustamiseen. Tästä pidämme huolen ja tämä on tärkeä metsiin liittyvä kysymys”, Tuppurainen sanoi.

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona iltapäivällä suunnitelmansa suuren energia- ja ilmastopakettinsa Fit for 55:n toteutuksesta. Pakettiin kuuluu maankäyttöä sekä metsä- ja maataloutta koskeva asetus. Siinä Suomen alustava nieluvelvoite on 17 700 C02-tonnia vuodessa vuonna 2030. Vuonna 2019 Suomen metsien nettohiilinielu oli tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan selvästi suurempi, 25,6 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa.

EU:n uusi kokonaistavoite hiilinielujen poistumista vastaa nyt 310 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) luonnehti tiedotustilaisuudessa, että 310 miljoonan tonnin kokonaistavoite ”ei ole mikään erityisen suuri nousu” nykyisestä tavoitteesta.

Mikkonen korosti myös, että ilmastotoimet ylipäätään ovat nollasummapeliä: jos jossain kohtaa päästötavoitteita lievennetään, niitä on toisaalla kiristettävä.

EU-komission ehdotusten jälkeen alkaa ilmastopaketin varsinainen käsittely, joka kestää muutaman vuoden Euroopan parlamentissa ja jäsenmaissa.