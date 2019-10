Kansanedustajien käytöstavat nousivat puheenaiheeksi sunnuntaina, kun eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd) kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa puhetyylin muuttuneen eduskunnassa.

”Puheet ovat koventuneet ja äänenpainot voimistuneet. Eduskunnan kannattaisi miettiä retoriikan tapaa ja tyylilajia, jolla keskustellaan. Sitä, millä äänenpainoilla ja millä tyylillä täysistunnossa puhutaan”, hän sanoo.

Valtiosääntöoikeuden asiantuntija, yliopistolehtori Liisa Nieminen muistuttaa, että perustuslain 31 pykälän mukaan kansanedustajalle voidaan antaa varoitus tai sulkea täysistunnoista enintään kahdeksi viikoksi.

”Ei käytetty nyt? Aikoinaan SMP:n Veikko Vennamo ja J Juhani Kortesalmi usein jäähyllä”, hän kommentoi Haataiselle Twitterissä.

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen pitää aihetta tärkeänä.

”Käytöstavat on huonontuneet eduskunnassa. Vaikka on joskus vaikeaa tulkita, mikä rikkoo arvokkaan käytöksen rajoja, ei tulkinnallisuutta saa käyttää tekosyynä epäkunnioittavaan käytökseen saati vihapuheeseen”, hän tviittaa.

Haatainen saa ulostulonsa vuoksi osakseen myös arvostelua.

”Mielenkiintoista, koska näin riviedustajan näkökulmasta en ole nähnyt sen suurempia ponnisteluita eduskunnan sisältä Rouva Varapuhemiehen osalta, että keskustelukulttuuri siistiytyisi. Toki lehdissä voi avautua mistä vain”, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kommentoi Twitterissä.

Saman puolueen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen nostaa esiin taannoisen riidan eduskunnan istumajärjestyksestä. Perussuomalaiset siirrettiin lopulta puhemiehen paikalta katsottuna oikealle. Aikaisemmin rkp:n ryhmä istui puhemiehestä katsottuna ensimmäisenä oikealta, mutta halusi vaihtaa paikkaa keskemmälle. Perussuomalaiset vastusti siirtoaan oikealle.

”Viime keväänä muut puolueet tekivät jotain, jonka merkitystä he eivät vieläkään täysin hahmota. He hylkäsivät tradition poliittisesta istumajärjestyksestä, haukkuivat äärioikeistoksi ja heittivät nurkkaan. Kerroimme, että enää emme säästele sanojamme. Ensimmäisessä puheessani haukuin eduskunnan toiminnan arvottomaksi ja siitähän muut puolueet kohisivat. Sen jälkeen kerroin, että tämä tulee olemaan vain esimakua siitä, mitä seuraavat 4 vuotta tulee olemaan. Jos he haluavat palata menneeseen, palauttakoon PS:n keskelle”, Tynkkynen tviittaa viitaten Haataisen haastatteluun.

