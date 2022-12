Eduskunnan talousvaliokunta ilmaisee vakavan huolensa sähkön hinnoitteluun liittyvien tukitoimien riittävyydestä.

Talousvaliokunta on antanut oma-aloitelausunnon valtioneuvostolle energiapolitiikan tilanteesta EU:ssa ja Suomessa. Valiokunta esittää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin sähkön kohtuuhintaisuuden turvaamiseksi vallitsevassa energiamarkkinoiden kriisitilanteessa, EU:n sähkömarkkinamallin uudistamiseksi sekä energiamurroksen edellyttämien investointien nopeuttamiseksi ja mahdollistamiseksi.

Valiokunta huomauttaa, että erityyppisiä hintojen kohtuullisuutta turvaavia, pääosin valtioiden kompensointiin pohjautuvia malleja on otettu käyttöön suurimmassa osassa EU-maita. Talousvaliokunta harmittelee, ettei EU-tasolla ole saatu aikaan riittäviä, eurooppalaista sähkömarkkinaa tervehdyttäviä päätöksiä, vaan yksittäisissä jäsenmaissa on jouduttu turvautumaan kansallisiin päätöksiin korkeiden sähkön hintojen kompensoimiseksi.

”Valiokunta pitää valitettavana, ettei vallitsevaan kriisiin varautumiseksi ole kuluneen syksyn aikana ole tehty riittävää, parhaisiin käytäntöihin pohjautuvaa vertailua ja ennakoivaa sähkön hinnoittelun kohtuullisuutta turvaavaa kansallista valmistelua. Valiokunta kiinnittää huomiota myös kohtuuttomien sähkön hintojen odotettavissa oleviin negatiivisiin vaikutuksiin yrityksille ja sen myötä talouskasvulle. Myös mahdollisten hintakattomallien kustannuksia arvioitaessa huomiota ei sen vuoksi tule kiinnittää vain niiden kustannuksiin valtiontaloudelle vaan siihen, että myös puuttumattomuudella on hinta kuluttajien, yritysten ja koko kansantalouden kehityksen kannalta”, valiokunta toteaa lausunnossaan.

Kulutushuippujen leikkaaminen on keskeistä

Tilaisuus toimivien ratkaisumallien ja samanmielisten EU-jäsenvaltioiden yhteisten näkemysten rakentamiseen on nyt, valiokunta korostaa.

”Nyt käsillä olevassa tilanteessa erityisesti sähkömarkkinamalli ei toimi tavalla, joka takaisi kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta. Talousvaliokunta ilmaisee vakavan huolensa sähkön hinnoitteluun liittyvien tukitoimien riittävyydestä. Samalla valiokunta korostaa pitempiaikaisten ratkaisujen välttämättömyyttä ja kiirehtii sähkömarkkinamallin uudistamista koskevaa, aktiivista ja ennakoivaa vaikuttamista EU-tason ratkaisuihin. ”

Valiokunta huomauttaa, että sähkön kulutus on jo syksyn aikana merkittävästi vähentynyt Suomessa ja puhuu kysyntäjouston hyödyntämisestä, joka ei liity vain kotitalouksiin vaan edellyttää yhtä lailla yritysten sopeuttavan sähkön käyttöään.

”Energian säästön rinnalla erityisesti kulutushuippujen leikkaaminen on keskeisimmässä asemassa nykyisen sähköpulan ratkaisemisessa. Sen vuoksi myös uusia tukimalleja luotaessa on varmistettava, etteivät ne synnytä kannusteita sähkönkäytön lisäämiseen. Samalla tulisi edistää ja ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön teknisiä ratkaisuja sähkönkäytön ohjaamiseksi hyödyntämällä esimerkiksi etäohjattavien sähkömittareiden mahdollisuuksia sähkölämmityksen ohjaamisessa.”

”Talousvaliokunta pitää huomionarvoisena mallina kysyntäjouston hyödyntämiseksi mahdollisuutta ns. kysyntäjoustohuutokauppaan, jossa valtio ostaisi yrityksiltä kysyntäjoustoa, eli yritykset sitoutuisivat korvausta vastaan vähentämään sähkönkulutustaan tunteina, jolloin hinta on korkeimmillaan.”

Perussuomalaisilta eriävä mielipide

Talousvaliokunta on jo aiemmin ilmaissut tahtotilan pienydinvoimaa koskevan sääntelyn kiirehtimisestä, jota se nyt korostaa. Talousvaliokunta korostaa erityisesti päästöttömän energian luvituksen nopeuttamisen ja pienydinreaktorien mahdollistamisen merkitystä.

”Samalla valiokunta korostaa, että vallitsevassa tilanteessa kaikki olemassa oleva sähkön tuotantokapasiteetti tulee pyrkiä pitämään käytössä sähkön saatavuuden turvaamiseksi, ja lisäinvestointeja tarvitaan myös säätökelpoiseen ja säästä riippumattomaan kapasiteettiin. Tältä kannalta on keskeistä edistää myös sähkön varastointiin ja vetytalouteen liittyvien ratkaisujen syntymistä ja skaalautumista.”

Lausunnon takana seisovat muiden puolueiden edustajat oppositiosta hallitukseen, mutta edustajat perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä jättivät eriävän mielipiteen. Heidän mukaansa lausunto on pääosiltaan kannatettava, mutta siitä puuttuu muutamia tärkeitä asioita, jotka olisi syytä lisätä lausuntoon.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan paljasti Euroopan ilmastosopimusten ja vihreän siirtymän heikot kohdat. Päästöjä on ideologisesti ajettu alas miettimättä riittävästi energiantuotannon ja huoltovarmuuden isoa kuvaa. On sinisilmäisesti luotettu Venäjän halpaan energiaan, mikä on johtanut suuriin vaikeuksiin, kun sitä ei ole enää saatavilla. Tästä syystä vihreän siirtymän tiukasta aikataulusta pitää joustaa 5—10 vuotta tai niin pitkään kuin kriisi jatkuu energiamarkkinoilla. Myös ilmastosopimuksia pitää tarkastella muuttuneen tilanteen pohjalta uudestaan ja mahdollisesti päivittää niitä”, oppositiopuolue perussuomalaisten edustajat Veikko Vallin, Sakari Puisto, Minna Reijonen ja Juha Mäenpää toteavat eriävässä mielipiteessään.