Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti Naton itäreunan jäsenmaita suojaavan strategian heikkouden, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu Twitter-ketjussaan.

Strategia on nyt muutoksessa ja Nato perusti jo viime vuonna neljä uutta taisteluosastoa itäiselle reunustalleen. Puolustusliiton valmiusjoukkojen määrää pyritään kasvattamaan dramaattisesti.

Tähän asti Baltian puolustus on perustunut niin sanottuun ansalankamalliin, jonka keskiössä ovat vuonna 2016 perustetut monikansalliset taisteluosastot (eFP). Osastojen koko on ollut hyvin maltillinen, ja ennen Ukrainan sotaa Baltian, Puolan ja muun Itä-Euroopan alueella oli vain joitakin tuhansia Nato-sotilaita.

”Käytännössä eFP-joukkojen kyky torjua Venäjän sotilaallinen hyökkäys on ollut rajallinen. Strategia on perustunut merkittävien vahvistusjoukkojen lähettämiselle ja vihollisen karkottamiseen”, Pesu kirjoittaa.

Mallia voi kutsua myös kostopelotteeksi, sillä eFP-joukkojen pelotevoima on Pesun mukaan ”perustunut Naton oletettavaan vastaukseen eikä siihen, että monikansalliset joukot isäntämaiden asevoimien rinnalla välttämättä pystyisivät torjumaan hyökkäyksen”.

”Ansalankamallin idea on karu. Strategian tutkimuksen jättiläinen Thomas Schelling on aikoinaan todennut, että joukkojen tehtävä on kuolla sankarillisesti ja dramaattisesti taaten sen, että sotilaitaan menettäneet maat varmasti jatkavat puolustustoimiaan hyökkäyksen jälkeen”, Pesu kertoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti Naton strategian heikkouden, hän jatkaa.

”Se otti Ukrainassa haltuun Baltian maita laajemman alueen. Miehityksen inhimilliset ja taloudelliset kustannukset ovat olleet hirvittävät.”

Kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan, muun muassa Viro vaati välittömästi Natoa muuttamaan strategiansa.

”Nato vastasi vaatimuksiin. Liittokunta alkoi puhua ’joka tuuman puolustamisessa’. Madridin huippukokouksessa päätettiin eFP-joukkojen vahvistamisesta tarvittaessa prikaatitasolle ja puolustusmateriaalin ennakkovarastoinnista itäisen reunustan maihin”, Pesu kirjoittaa.

”Samalla Nato vahvisti aikomuksensa päivittää yhteisen puolustuksensa lähtökohdat. Nyt rakenteilla on aidosti järkevä malli, jossa Natolla on kunnon suunnitelmat liittolaisten puolustamiseksi sekä niihin kytketyt joukot, joita se tuottaa puolustussuunnitteluprosessissaan.”

Naton uudessa joukkomallissa korkeassa valmiudessa olevien joukkojen määrää kasvatetaan dramaattisesti, Pesu jatkaa, vaikka eFP-joukkoja ei ollakaan lisäämässä rauhan aikana.

”Nato on toisin sanoen siirtymässä enemmän kiistopelotteen (deterrence by denial) suuntaan. Tällä olisi iso vaikutus Itämeren alueelle ja sen vakaudelle.”

Tähän mennessä muutos on kuitenkin ollut ”vasta konseptuaalinen”.

”Vasta siinä vaiheessa Nato voi puhua strategiansa todellisesta muutoksesta, kun sillä on valmiudessa riittävä määrä sotilaallista voimaa, joka kyetään siirtämään etulinjaan riittävän ajoissa kiistämään hyökkääjän pääsyn liittokunnan alueelle. Tähän kykyyn on vielä matkaa.”

Suomeen tuskin on lähivuosina tulossa eFP-joukkoja, Pesu toteaa. Naton operatiiviset suunnitelmat kuitenkin ”ulotetaan Suomeen ja niihin myös korvamerkitään liittolaisten kykyjä”.

