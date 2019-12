Pahoinpitelyt, rattijuopumukset ja perheväkivalta ovat pitäneet poliisin kiireisenä joulun aikaan Suomessa. Itä-Uudenmaan poliisin valvonta- ja hälytystoimintasektorin johtaja, ylikomisario Jussi Huhtela kuvailee tilastojen olevan karua luettavaa.

”Herätys nyt tähän! Osalla kanssaihmisistä menee huonosti”, hän kirjoittaa Twitterissä.

”Meillä isolla osalla menee hyvin mutta pienemmällä porukalla koko ajan huonommin ja huonommin. Tämä syrjäytymisen kierre pitää katkaista”, Huhtela jatkaa tviitistään syntyneessä keskustelussa.

Helsingin poliisin mukaan joulu on tänä vuonna ollut huomattavasti edellistä vilkkaampi.

Lounais-Suomen poliisi on aamulla tiedottanut Porissa Uudenkoiviston kaupunginosassa sattuneesta ammustkelusta.

”Esitutkinnassa on ilmennyt, että perheen jäsenten välillä on tullut riitaa, joka on johtanut siihen, että isän epäillään ampuneen täysi-ikäistä poikaansa haulikolla kylkeen asunnossa. Asian selvittelyn yhteydessä on otettu kiinni kaksi henkilöä. Poliisi tutkii asiaa epäiltynä tapon yrityksenä”, poliisi tiedottaa.

Itä-Suomen ja Sisä-Suomen poliisilaitokset kertovat olleensa kiireisiä pahoinpitelyiden ja rattijuopumusten takia.

”Toivomukseni on että alkaisimme ensi vuonna ihan oikeasti ratkoa näitä arkipäivän todellisia turvallisuusongelmia yhdessä”, Jussi Huhtela kommentoi.

