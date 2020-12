Tuula Haatainen (sd) on aiemmin pitänyt julkisuuteen tulleita tapauksia järkyttävinä.

Hallitus esittää ulkomaalaislakiin muutoksia, joilla ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ehkäistään nykyistä tehokkaammin. Myös hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa parannetaan.

Tavoitteena on edistää työperäisen hyväksikäytön ilmi tulemista.

”Pahimmillaan ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytössä on kyse riistotaloudesta. Toimenpiteiden tarkoituksena on tehdä hyväksikäyttäjän asemasta hankalampaa ja tarjota uhrille suojaa. Uusien toimien valmistelu jatkuu läpi hallituskauden. Lisää on luvassa”, toteaa työministeri Tuula Haatainen (sd) tiedotteessa.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on noussut keskusteluun aika ajoin. Ministeri Haatainen lupasi maaliskuussa puuttua tilanteeseen sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat uutisoi nepalilaisravintoloissa tapahtuneesta työntekijöiden riistosta. Myös esimerkiksi siivousalan tilanne on puhuttanut. Haatainen on pitänyt julkisuuteen tulleita tapauksia järkyttävinä.

Hallituksen esittämän lakimuutosten myötä työntekijän oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä, että työnantajan tai toimeksiantajan tarkoituksena on kiertää maahantuloa tai maassa oleskelua koskevia säännöksiä. Esitys ei vaikuttaisi ulkomaalaisen mahdollisuuteen saada oleskelulupa muulle työnantajalle.

TE-toimistolla olisi muutosten jälkeen paremmat mahdollisuudet pidättäytyä työntekijän oleskeluluvan myöntämisestä.

”Tältä osin kontrollin lisääminen estää hyväksikäyttöä ja suojaa suomalaisia työmarkkinoita epäreilulta kilpailulta. Ministeriö päivittää ohjeistuksen TE-toimistoille ja varmistaa rekrytointikieltojen johdonmukaisen käytön. Haluan estää määräajaksi ulkomailta rekrytoinnit sellaisilta työnantajilta, jotka ovat syyllistyneet hyväksikäyttöön”, Haatainen linjaa.

Hallitus pyrkii parantamaan hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa. Uhrille voitaisiin myöntää oikeus työntekoon ilman ammattialarajoitusta- tai muuta rajoitusta tai yritystoimintaan, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hänen työnantajansa on merkittävällä tavalla laiminlyönyt velvollisuuksiaan työnantajana tai muulla tavalla hyväksikäyttänyt uhria, joka työskentelee oleskeluluvan nojalla.

Lisäksi uhrilla olisi samalla perusteella oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista tai yrittämistä varten.

”Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö on ilmiö, joka pysyy piilossa niin kauan, kuin uhrien oikeusasema on heikko. Vahvistamalla uhrin oikeutta työskennellä maassa parannamme viranomaisten edellytyksiä havaita ja puuttua tähän ilmiöön, joka on luonteeltaan vakava ja vastenmielinen.”

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi sisältyy yhtenä osana pakettiin, joka hyväksyttiin syksyn budjettiriihessä. Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä monihallinnollinen työryhmä esitti tämän toimenpidepakettinsa elokuussa.

Työryhmä jatkaa työskentelyä ja tekee lisää esityksiä. Toimenpiteitä on määrä tehdä läpi hallituskauden.