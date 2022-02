Hallitus on sopinut, että jakeluvelvoitteen taso nostetaan 30 prosentista 34 prosenttiin, toteaa pääministeri Sanna Marin (sd). Hänen mukaansa aikataulua on kuitenkin vielä pohdittava.

Jakeluvelvoitteesta näyttää repeävän uusi riita hallitukseen, sillä keskusta on kääntynyt vastustamaan jakeluvelvoitteen nostoa.

Juha Sipilän (kesk) hallitus sopi viime kaudella, että jakeluvelvoite nousee tieliikenteessä 18 prosentista 30 prosenttiin vuosina 2021–2029. Nyt Marinin hallitus on ollut nostamassa biokaasulla katettavaa jakeluvelvoitetta 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Pääministeri nostaa esiin aikataulun

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin (vihr) mielestä asiasta on jo sovittu. Myös pääministerin mukaan asiasta on sovittu, mutta Marin jättää varauman aikatauluun.

”Tämä jakeluvelvoitekysymys on tärkeä ja se on akuutti, ja hallitus tulee tätä tarkastelemaan”, pääministeri Marin totesi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

”Me olemme aikaisemmin sopineet, että tätä nostetaan 34 prosenttiin, mutta meidän on tätä aikataulua katsottava. Me emme missään nimessä omilla toimillamme halua vaikeuttaa tätä nykyistä tilannetta vaan päinvastoin helpottaa, ja sen vuoksi myös tämä jakeluvelvoite on sellainen asia, mitä me joudumme tarkastelemaan.”

Joulukuussa selvisi, että jakeluvelvoitteen korotukset nostavat ainakin dieselin hintaa enemmän kuin oli aiemmin arvioitu. AFRY Management Consulting laati ministeriöille selvityksen, jonka mukaan viime kaudella päätetty 30 prosenttia nostaa dieselin pumppuhintaa arviolta 12–22 senttiä litralta vuoteen 2030 mennessä. Yhteensä dieselin hinnan on mallinnettu nousevan samalla aikavälillä 30–40 senttiä litralta.

Neljä lisäprosenttiyksikköä nostaisi selvityksen mukaan dieselin pumppuhintaa arviolta vielä noin 5–10 senttiä litralta lisää vuoteen 2030 mennessä. Selvitys oli osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa, jolla hallitus tähtää kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos polttoaineen jakelijat tasaisivat kustannusten nousua myös bensiinin puolelle, vaikutus dieselin hintaan olisi pienempi.

Energian hintaongelmaan ”täsmätoimia”

Marinin mukaan hallitus tunnistaa hyvin, että energian korkea hinta tällä hetkellä on ongelma ja haluaa tuoda ihmisille helpotusta akuuttiin tilanteeseen.

”Tästä hallitus tulee yhdessä neuvottelemaan ja tämän kokonaisuuden käymään läpi.”

”Me tulemme etsimään keinoja, täsmätoimia, millä tavalla tätä tilannetta voidaan helpottaa.”

Marin huomautti, että jakeluvelvoite on nauttinut aiemmin laajaa kannatusta eduskunnassa.

”Sinänsä itse olen pitänyt jakeluvelvoitetta hyvänä keinona tehdä päästövähennyksiä liikenteen puolella. Aikaisemmin tätä ovat minun ymmärtääkseni kannattaneet myös perussuomalaiset ja lukuisat muut puolueet tästä salista, koska jakeluvelvoitteen kautta me saamme sitten suoraan korvattua fossiilista energiaa uusiutuvilla energiamuodoilla. Mutta tämä hintakysymys on relevantti. Se on akuutti, ja tätä pitää tarkastella.”

Pohdinnassa ”ammattidiesel”

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan hallitus valmistelee täsmätoimenpideohjelmaa energian hintojen takia. Hinnannousu näkyy Saarikon mukaan ”erittäin valitettavalla tavalla niin kotitalouksien kuin myöskin monen yrittäjän arjessa tällä hetkellä”.

”Tämän tunnistamme kivuliaasti, ja valmistelemme nyt täsmätoimenpideohjelmaa”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan myös keskustan riveistä esitetty ”ammattidiesel” on ”osa hallituksen pohdintaa”.

”Olen käynyt viimeksi tällä viikolla kuljetusalan ammattiliiton kanssa tätä aihetta läpi ja pidän esitystä perusteltuna. Tämä on osa hallituksen pohdintaa, jota käymme, mitkä olisivat ne tehokkaimmat täsmätoimet, mihin kannattaisi ryhtyä.”

Kevyemmän veron ammattidieselin käyttöönottoa esitti vuoden vaihduttua Suomen Kuljetus ja Logistiikka-alan etujärjestö SKAL. Ammattidieseliä eli kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä verotettaisiin muissa ajoneuvoissa käytettävää dieseliä kevyemmin.

