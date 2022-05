Paksu savu näkyy kauas ja yhden amiraalin mukaan se on tarkoituskin.

Venäjän laivaston ylpeys, maan ainoa lentotukialus Admiral Kuznetsov on tunnettu aivan vääristä syistä.

Aluksella on syttynyt tuhoisia tulipaloja, telakalla sen päälle kaatui nosturi aiheuttaen suurta tuhoa. Moottorit eivät toimi. Syyriaan se lähti sotimaan vuonna 2016 hinaajien vetämänä.

Mutta ennen kaikkea Admiral Kuznetsov on tunnettu paksusta savusta, jota se tupruttaa piipuistaan taivaalle.

Syynä savulle on se, että lentotukialus käyttää polttoaineenaan niin kutsuttua masuuttia, joka on Venäjällä tuotettua erittäin huonolaatuista raskasta polttoöljyä.

Laivastopäivä. Presidentti Vladimir Putin vieraili Admiral Kuznetsovilla Murmanskissa heinäkuussa 2014. Kuva: epa

Mukana hinaajia

Masuutti eli bunkkeriöljy on kuin asfalttia, jota pitää lämmittää, että se saadaan juoksevaan muotoon.

Admiral Kuznetsovilla on joukko boilereita, joilla öljyä lämmitetään. Kun alus rakennettiin 1980-luvulla, siihen asennettiin huonolaatuisia boilereita ja putkistoja, kuten venäläiset itsekin myönsivät vuonna 2016.

Niinpä Venäjän laivaston lippulaiva ei pysty aina käyttämään kaikkia boilereita samaan aikaan, koska ne eivät toimi. Joskus toiminnassa on ollut vain yksi boileri, jolloin aluksen huippunopeus on neljä solmua.

Lippulaivan seurana onkin yleensä hinaajia, joille on ollut paljon käyttöä.

Vuonna 2012 palatessaan Syyrian rannikolta Kuznetsov menetti konetehot kokonaan . Se jäi ajelehtimaan Biskajan lahdelle Espanjan ja Ranskan rannikoiden edustalle.

Kaukokatseisesti lentotukialuksen saattajaksi oli määrätty hinaaja Nikolai Chiker . Se toi lippulaivan kotiin, koko jäljellä olevan 4 400 kilometrin matkan.

Savua ilman tulta. Aluksella on normaalisti 12 Suhoi Su-33 -hävittäjää ja viisi Suhoi Su-25 -rynnäkkökonetta sekä helikoptereita. Kuva: zumawire

”Savu on tahallista”

Admiral Kuznetsovin tupruttaman savun syynä on huonolaatuinen polttoaine ja todennäköisesti myös väärin kalibroidut esilämmityslaitteet. Polttoaine palaa vain osittain ja masuuttia lähtee myös taivaalle.

Venäjä on säännöllisesti vähätellyt Kuznetsovin savuongelmaa. Esimerkiksi amiraali Ivan Vasiljev väitti, että mustaa savua tuotetaan tietoisesti . Hänen mukaansa tavoitteena on osoittaa näyttävästi, että Venäjän laivasto on paikalla.

Saattaja. Britannian laivaston HMS Dragon seuraamassa Admiral Kuznetsovin liikkeitä Englannin kanaalissa. Kuva: Royal Navy

Luokiteltiin ovelasti väärin

Admiral Kuznetsov rakennettiin Ukrainassa Mykolajivin telakalla Mustallamerellä. Alus laskettiin vesille 1985, mutta palveluskäyttöön se saatiin vasta 1995, Neuvostoliiton jo hajottua.

Alus on venäläisen luokittelun mukaan ”raskas lentokoneristeilijä”, ei lentotukialus. Tälle on taktinen syy.

Niin kutsutun Montreux’n sopimuksen mukaan Bosporin salmen läpi ei saa kulkea lentotukialuksia. Muidenkin sota-alusten on pyydettävä lupa Turkilta.

Ukrainassa rakennettu alus olisi ollut jumissa Mustallamerellä.

Turkki kuitenkin antoi Kuznetsoville luvan lähteä Mustaltamereltä väljemmille vesille, koska sitä ei oltu luokiteltu lentotukialukseksi.