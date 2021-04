Euroopan lääkevirasto EMA:n tuorein arvio Astra Zeneca -rokotteesta tarkoittaa, että kyseinen rokote ei ole käytössä niin laajalti kuin Suomessa on oletettu. Näin arvioi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Ylen A-Talkissa torstaina.

”Se vaikuttaa tietysti rokotestrategiaan. Meillä on ollut halu toteuttaa sitä EU:ssa asetettua 70 prosentin tavoitetta kansakunnan rokottamiseksi. Meillä on ollut lähtökohtana se, että pääsemme kesällä toteamaan, että kaikki halukkaat aikuiset olisivat saaneet rokotteet. Kyllä tässä pelkona on se, että tämä asettaa meidän rokotekattavuutta vähän eri asentoon.”

Kesään 2021 mennessä vähintään 70 prosenttia EU-maiden aikuisväestöstä pitäisi olla rokotettuna, kuuluu EU:n yhteinen rokotustavoite. EMA arvioi tällä viikolla, että Astra Zenecan koronarokotteella on yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön. Rokotteen käyttöä ei kuitenkaan tarvitse lopettaa.

Kiurun mukaan lähiaikoina on katsottava Suomen rokotusaikataulun tavoitteet uudelleen.

”Olemme tietysti THL:n [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos] varassa ja sieltä on varoitettu jo, että tämä prosentti ei voi sittenkään olla niin korkea näillä tiedoilla, mitä meillä tällä hetkellä on”, Kiuru sanoi viitaten 70 prosentin tavoitteeseen.

Kiuru korosti kuitenkin, että kaikki maahan tulevat rokotteet pistetään heti.

Kiurulta kysyttiin arviota siitä, missä vaiheessa suomalaiset on pääsääntöisesti rokotettu kahteen kertaan. Kiuru arvioi, että ajankohta olisi kesän ja syksyn taitteessa. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi niin ikään ohjelmassa, että aikuiset suomalaiset olisi rokotettu kahteen kertaan elo–syyskyyssa 2021.