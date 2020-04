Työikäinen henkilö on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Työikäinen henkilö menehtyi eilen keskiviikkona koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Yhtymä ei tiedota kuolemantapauksesta enempää yksityisyyden suojaan liittyvistä syistä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola kertoo Twitterissä, että eilen menehtynyt on työikäinen mies. Hänen mukaansa kiireetöntä kirurgiaa ja hammashuoltoa, kuntouttavaa työtoimintaa sekä kouluterveydenhoitoa ajetaan ylös.

Covid-19-tautiin on tähän mennessä menehtynyt Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella yhteensä 4 ihmistä.

Päijät-Hämeessä varmistettuja koronatartuntoja on todettu 78, mikä on sama luku kuin eilen keskiviikkona. Näytteitä on otettu noin 2395. Sairaalahoidossa on 5 potilasta. Tehohoidossa ei tällä hetkellä ole yhtään koronaviruspotilasta.

Koronaviruksen aiheuttamasta taudista parantuneita, joiden tartunta on varmistettu laboratorionäytteellä, on alueella 53.

Hyvinvointiyhtymän mukaan viruksen leviämistä voidaan edelleen rajoittaa, ja alueen tartunnoista saadun tiedon valossa erityisen tärkeää on kaikkien ryhmäkokoontumisten välttäminen. Tämä koskee myös suurempia perhekokoontumisia. Sisätiloissa on pidettävä toisiin ihmisiin kahden metrin etäisyys.

Suomessa tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu THL:n mukaan 206 ja ilmoitettuja tapauksia on yhteensä 4 906. Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 2 800. Covid-19-positiivisista tehohoitopotilaista 70 prosenttia on ollut miehiä, toteaa tilannekuvaraportissaan Kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto, jota johtaa Kuopion yliopistollinen sairaalan (KYS).

THL:n mukaan toistaiseksi 149 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja ja heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Valtaosalla on ollut yksi tai useita pitkäaikaissairauksia, yleisimpänä sydänsairaudet ja diabetes.