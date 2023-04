Italian talouden ongelmat liittyvät myös maan poliittiseen epävakauteen ja turbulenssiin, josta kertoo muun muassa se, että nykyinen Giorgia Melonin johtama hallitus on Italian 69. toisen maailmansodan jälkeen. Kuva Venetsian historiallisista karnevaaleista helmikuulta.

Suomea uhkaa juuri nyt sama ongelma, jonka kanssa Italia on kamppaillut jo vuosikymmeniä. Kyse on siitä, että korkomenojen kasvu vähentää vaihtoehtoja valtiontaloudessa. Lisäksi molemmissa maissa korkojen nousu ja väestön ikääntyminen tekevät velkaantumisen taittamisesta aiempaa hankalampaa. Molempien maiden yhteinen ongelma on myös talouskasvun puuttuminen.