Liikenneturvan seurannan mukaan turvavyö jää edelleen jopa joka kymmenenneltä takapenkillä matkustavalta kiinnittämättä. Etupenkillä turvavyötä käyttävät henkilöautoissa miltei kaikki. Liikenneturva korostaa, että turvavyö on kiinnitettävä aina auton tyypistä, ajonopeudesta tai istumapaikasta riippumatta.

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii suomalaisen vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Muun liikennetyönsä ohella se tarkkailee vuosittain turvavyön käyttöä henkilöautoissa.

Vuonna 2021 kerättiin noin 61 000 havaintoa. Etupenkillä turvavyötä käytti 97 prosenttia. Käyttö oli yhtä yleistä taajamassa ja maantiellä. Takapenkillä turvavyötä käytti 90 prosenttia taajamassa. Takapenkin turvavöistä kerättiin noin 3 200 havaintoa.

”Takapenkillä matkustavat turvavyöttömät vaarantavat itsensä lisäksi myös auton muut matkustajat. Törmäyksen sattuessa ilman turvavyötä istuvat takapenkkiläiset tulevat etupenkillä istuvien päälle”, muistuttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen.

Pohjonen on tyytyväinen siihen, että turvavyön kiinnittäminen on itsestäänselvyys lähes kaikille autoa kuljettaville. Vaikka turvatekniikka kehittyy jatkuvasti, on turvavyö edelleen auton tärkeimpiä turvavarusteita.

”Turvavyön auki jättämällä voi tehokkaasti nollata kaikki ne hyödyt, joita nykyautojen turvatekniikka tarjoaa. Esimerkiksi turvatyynyt voivat olla jopa hengenvaarallisia, jos turvavyö ei ole kiinnitetty. Muukaan turvatekniikka ei toimi alkuunkaan suunnitellusti, jos kuljettaja tai matkustaja ei pysy törmäyshetkellä penkissä”, Pohjonen muistuttaa.

Mahdollisen onnettomuuden sattuessa riski loukkaantua moninkertaistuu, mikäli turvavyö ei ole kiinni. Jos kolari ajetaan 50 tuntikilometrin nopeudella, ihmisen törmäyspaino on jo 40-kertainen. Eli 80 kiloa painavan törmäysvoima kilogrammoiksi muutettuna olisi 3000 kiloa. Jos nopeutta on 30 km/h, törmäyspaino on noin 14-kertainen.