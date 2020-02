Pääministeri Sanna Marinin (sd) lakkoja koskeva lausunto saa osakseen voimakasta arvostelua. Marin kommentoi erittäin tulehtunutta työmarkkinatilannetta MTV:n Uutisextrassa lauantaina.

”Tietenkään minkäänlainen uhkailu ei ikinä ole asiallista, mutta pitää myös muistaa, että lakko-oikeus on todella tärkeä oikeus, perusoikeus, ja se suojaa heikompaa osapuolta eli työntekijää. Tietenkin sitä pitää kunnioittaa. Ei ole missään nimessä hyvä asia, että lakkoja pyritään murtamaan”, hän sanoi.

Pääministerin kommentti liittyy metsäteollisuuden lakkoihin. Lakot ovat jatkuneet maanantaista lähtien, ja pääluottamusmiehet ovat uhkailleet ”rikkureita”. Näkyvästi esille nousivat pääluottamusmiehen kommentit Harjavallasta, jossa pääluottamusmies totesi ”rikkurien vastaavan omista teoistaan ja heidän tietävän miten heille käy”.

”Se, että liittoon kuulumattomat palkansaajat menevät töihin ay-liittojen omille jäsenilleen julistamasta lakosta huolimatta, ei ole tuomittavaa lakonmurtoa. Liitto päättää lakoista vain jäsentensä osalta, ei muiden. Kuinka vaikeaa tätä on ymmärtää”, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala vastaa Marinille Twitterissä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi toivoo, että pääministeri puolustaisi ”perustuslain turvaamaa oikeutta työhön”.

”Arvoisa pääministeri, 1) Kukaan ei ole kyseenalaistanut lakko-oikeutta. Sellaisen vihjaaminen on pötyä. 2) Töihin meneminen liittoon kuulumattomilta ei ole lakon murtamista”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Keskusteluun osallistuu myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson, joka korostaa Marinin tavoin, että lakko on tärkeä perusoikeus.

”Selvyyden vuoksi: - lakko on tärkeä perusoikeus, joka suojaa työntekijöiden oikeuksia ja neuvotteluasemaa. Ketään ei saa nimitellä ja kiusata, ei ammattiliitoissa, ei työpaikoilla, eikä missään muuallakaan.”

Tulehtuneen työmarkkinatilanteen on arveltu osaltaan viivästyttävän hallituksen uusien työllisyystoimien julkistamista, sillä ne voisivat vaikuttaa neuvotteluasetelmiin. Pääministeri myöntää MTV:lle, että aika ei juuri nyt ole otollisin.

”Kun realistisesti nyt arvioi tätä tilannetta jossa olemme, elämme työmarkkinakevättä, niin varmasti aika paljon painetta lopulta kohdistuu sinne touko- ja elokuun väliseen aikaan”, Marin sanoo.

Samalla hän kommentoi Suomen luottoluokittaja Fitchiltä ja Talouspolitiikan arviointineuvostolta saamaa arvostelua.

”Uskon vahvasti siihen politiikkaan ja linjaan jonka hallitus on Säätytalolla ottanut ja neuvotellut, ja tällä tiellä ja polulla me olemme. Ei pidä lähteä heiluttamaan sitä suuntaa ja politiikkaa uutisotsikoiden varassa”, pääministeri sanoi.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma ihmettelee tätä lausuntoa.

”Kiinnostavaa nähdä, miten tietopohjaista päätöksentekoa painottava hallitus suhtautuu tutkijoiden kritiikkiin talouspolitiikasta. Tässä haastattelussa korostuu uskopuhe, joka muodostaa jännitteen tietoon vetoavan puheen kanssa. Usko ei korvaa tietoa”, hän kommentoi Twitterissä.

”Jos talouspoliittinen tieto on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, sitoutuminen tietopohjaiseen päätöksentekoon ei ole kovin uskottavaa. Muuten näyttää siltä, että tieto kelpaa vain silloin kun se on ideologisten intressien mukaista. Se ei ole tietopohjaista päätöksentekoa”, Vuorelma jatkaa tviitistään syntyneessä keskustelussa.

(Juttu jatkuu upotusten alla.)

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo vastaa Vuorelmalle, että linjan yhtäkkinen muuttaminen olisi vastuutonta.

”Valtaosa ekonomisteista piti hallituksen lievästi elvyttävää finanssipolitiikkaa oikeana virityksenä. Suhdanne on elänyt odotetunlaisesti, joten olisi vastuutonta muuttaa yhtäkkiä linjaa ja tuhota siten hallituksen pitkäjänteiset rakenneuudistukset. Hyvinvointivaltiota ei olisi koskaan rakennettu jos ei olisi alettu sijoittaa ihmisiin ja tulevaisuuteen. Talouspolitiikka on myös osa demokratiaa, jossa on vaihtoehtoja.”

(Juttu jatkuu upotuksen alla.)

Valtiotieteen tohtori, historian tutkija Jukka Tarkka on arvioinut Sanna Marinin hallituksen tilannetta suorin sanoin. Hän uskoo sekä vasemmistoliiton että keskustan saattavan lähteä hallituksesta. Tarkka kiinnittää erityistä huomiota viime keskiviikkoiseen iltakouluun.

