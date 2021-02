Helsingin kaupungilla opetushoitajana työskentelevä Sari Roos on kehittänyt tekniikan, joka minimoi koronarokotteiden hävikin ja maksimoi rokoteannosten määrän, Iltalehti kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä rokotevalmistaja Pfizer ovat hyväksyneet menettelyn, jonka avulla kustakin rokotepullosta saadaan seitsemän annosta rokotetta. Pfizer takaa, että pullosta saadaan viisi annosta, mutta jo aiemmin Suomessa on siirrytty antamaan kuusi annosta per pullo. Roosin menetelmä tehostaa pullojen sisältämän rokotteen käyttöä entisestään.

Joukkorokotuspisteellä vapaaehtoisena toiminut Roos kiinnitti Iltalehden mukaan huomionsa rokotusvälineistön sisään jäävän lääkehävikin määrään. Hän kehitti menetelmän, jonka avulla rokotekerta-annoksista poistetaan hävikki, ”joka jäisi muuten sinne neulan kantaan tai ruiskun tyveen”.

”Niillä vähäisillä määrillä, mitä rokotetta Suomeen toimitetaan, voidaan nyt rokottaa huomattavasti enemmän ihmisiä”, Roos sanoo Iltalehdelle.

Roosin laatima ohje menetelmästä on Iltalehden mukaan jo käytössä Helsingissä. Tekniikasta on myös kuvattu opetusvideo, jota on tarkoitus näyttää ammattilaisille koulutuskäytössä. Torstaina 4. helmikuuta THL järjestää suomalaisille hoitoalan ammattilaisille koulutusiltapäivän, jossa Roos opettaa menettelyä laajemmin.

