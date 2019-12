Sdp:n pääministeriehdokkaaksi pyrkivän puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtman ilmoitti sunnuntaina olevansa käytettävissä puolueen puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa.

”Vallan ja vastuun tulee kulkea käsi kädessä.”

Toinen pääministeriehdokas, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ei omassa puheessaan ottanut kantaa mahdolliseen puheenjohtajuuteen.

Sdp:tä nyt johtava Antti Rinne on toistaiseksi ollut vaitonainen tulevaisuuden suunnitelmistaan. Hän ilmoitti eronsa jälkeen tällä viikolla saattavansa hakea jatkoa sdp:n puheenjohtajana. Tänään sunnuntaina hän totesi olevansa ansanedustajana tämän kauden ja sdp:n puheenjohtajana ensi kesään asti.

”Muuta en osaa tällä hetkellä kommentoida”, Rinne sanoi.

Myöhemmin hän myönsi ILTV:lle, ettei välttämättä enää asetu ehdolle sdp:n puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa, vaikka sanoi näin jätettyään hallituksen eronpyynnön tiistaina.

”Se ei ole ideaali tilanne”, Rinne totesi.

”Aikaa ei ole hukattavaksi”

Antti Lindtman alleviivasi puoluevaltuustolle pitämässään puheessa toimineensa puolueen varapuheenjohtajana ja hallitustyössä, vaikkei olekaan pidellyt ministerinsalkkua. Hänen mukaansa tulevan pääministerin tulee pitää hallituksen isosta linjasta kiinni.

”Varmistaa, että hallituksen suuret päämäärät ovat kaikkien jakamat, eivätkä unohdu tuhansien tärkeiden asioiden arkirutiineissa. Pääministerin pitää myös vakauttaa politiikkaa niin, että kansalaiset voivat aloittaa aamunsa levollisin mielin”, hän sanoi puheessaan ennen puoluevaltuuston äänestystä.

”Uusi hallitus on – todellakin – isojen tehtävien äärellä. Aikaa ei ole hukattavaksi. Viikko sitten keskeytynyttä viiden puolueen yhteistyötä on päästävä nopeasti jatkamaan”, Lindtman jatkoi.

Hallituksen ylivoimaisesti suurin ja haastavin tehtävä on Lindtmanin mukaan viedä Suomi hiilivapaaksi yhteiskunnaksi seuraavan viidentoista vuoden aikana ja tehdä se yhtä aikaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja työllisyydestä ja talouden toimivuudesta huolehtien.

”Tämä tehtävä on haastavuudessaan kova. Ja tämä on myös meidän liikkeemme suuri tehtävä, sillä moni puhuu ilmastomuutoksen pysäyttämisestä, mutta kovin harva puhuu siitä, miten se tehdään sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Lasku ei voi olla kohtuuton niille. jotka ovat ennestäänkin toimeentulovaikeuksissa. Niiden, joiden hartiat ovat leveämmät ja jotka ovat globalisaation hyötyjen suuria saajia, täytyy tehdä oma osuutensa näissä talkoissa.”

Pääministerin pitää Lindtmanin mukaan olla kykenevä toimimaan kansakuntaa kooten ja suuntaa näyttäen.

”Jos katsomme vain yhteen suuntaan tai yritämme kurkottaa tulevaisuuteen kertarytinällä, voi seurauksena olla ison osan suomalaisia vieraantuminen politiikasta – ja myös liikkeestämme. Nyt ei ole siis joko tai vaan sekä että -politiikan aika.”

Sanna Marin.

Sanna Marin korosti omassa puheessaan johtaneensa sdp:tä Antti Rinteen sairastuttua noin vuosi sitten.

”Se oli kova paikka”

”Se oli kova paikka. Minulta ei tuolloin kysytty, olenko valmis johtamaan puolueen vaaleihin vai en. En minäkään kysynyt. Sillä ei ollut vaihtoehtoja. Oli koottava joukot, tehtävä suunnitelma ja näytettävä suomalaisille, että me olimme tilanteen tasalla. Ja tässä me onnistuimme”, hän sanoi.

”Kumpi tahansa meistä valitaan tänään sdp:n pääministeriehdokkaaksi, on selvää, että työhön on tartuttava heti. Perehtymisaikaa ei ole. Työmarkkinatilanne on erittäin vaikea. Ulkoministeriössä kuohuu. Hallituksen rivit on saatava suoriksi. Luottamus ja toimintakyky on palautettava. Voin tarttua tähän työhön heti. Hyvät toverit, minä olen tilanteen tasalla. Tunnen hallituskumppanit, tunnen valtioneuvoston jäsenet. Olen heidän kanssaan kuusi kuukautta työskennellyt ja neuvotellut. Onnistuneesti”, Marin jatkoi.

Hän muistutti myös johtaneensa hallitusohjelmaneuvotteluissa ensimmäistä neuvottelupöytää ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi”.

”Voitte uskoa, ettei ollut hallitusneuvottelujen helpoin tehtävä yhteensovittaa keskustan ja vihreiden näkemyksiä esimerkiksi metsienkäytöstä ja turpeesta. Neuvottelutulos kuitenkin saatiin aikaiseksi ja hyvät toverit, kun te vertaatte hallitusohjelmaa ja sdp:n vaaliohjelmaa, voitte todeta, että hyvin onnistuimme.

Neuvottelutaito ja -kyky on muuta kuin juonimista ja peliä. Se on ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Se on kykyä joustaa ja kykyä samalla pysyä lujana. Se on ratkaisun etsimistä muiden puolesta. Tässä minä olen hyvä. Toiseksi, pääministerin pitää johtaa. Ei käskyttää, vaan johtaa.”

Puoluevaltuusto valitsee pääministeriehdokkaan nyt suljetussa lippuäänestyksessä, jonka tulos selviää myöhemmin tänään.

