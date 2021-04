Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää tilannetta Ukrainan rajalla huolestuttavana. Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan rajan lähelle. Venäjä on perustellut toimintaa sotaharjoituksella.

”Ukraina on maantieteellisesti meitä lähellä, Ukraina on osa Euroopan unionin itäistä kumppanuutta. Suomi on ilmaissut erittäin vakavan huolensa tästä joukkojen keräämisestä nyt Ukrainan ympärille. Olemme tietysti aikanaan jo tuominneet Krimin laittoman miehityksen. Emme hyväksy niitä provokaatioita, jotka liittyvät Itä-Ukrainaan”, Haavisto sanoi eduskunnassa torstaina.

”Tällä hetkellä näemme neuvottelujen tien ainoana mahdollisuutena Minskin sopimusten mukaisesti löytää neuvotteluratkaisu tähän kriisiin. Mutta tällä hetkellä on erittäin tärkeää, että maailma ilmaisee solidaarisuutensa Ukrainalle ja sen alueelliselle koskemattomuudelle.”

”Olemme ilman muuta tuominneet sen, että tällaisissa oloissa Euroopassa kootaan joukkoja, joilla uhataan toista maata, luodaan tällaisia uhkatilanteita. Tällaista ei pitäisi 2020-luvun Euroopassa enää tapahtua. Meillä on Etyjin mekanismit harjoitteluista ilmoittamista varten. Näitä mekanismeja pitäisi käyttää.”

Haavisto kommentoi tilannetta myös Ylen A-Talkissa torstai-iltana.

”Tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne Euroopassa. Toisen maan rajalle lisätään joukkoja. Tämä on juuri se tilanne, jota varten Etyj aikanaan perustettiin ja toivottiin, että olisi läpinäkyvyyttä sotilasharjoituksissa, joukkojen siirroissa, toisia informoitaisiin. Ja nyt kaikki tapahtuu vähän yllättäen ja vielä vähän koronan varjollakin. Ei päästä seuraamaan mahdollisia sotilasharjoituksia.”

”Nyt tämä on uhan luomista ja täysin vastoin eurooppalaisia pelisääntöjä”, Haavisto sanoi.

