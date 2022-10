Pääministeri Sanna Marin (sd) säväytti jälleen sunnuntaina sosiaalisessa mediassa. Tällä kertaa hän siteerasi Twitterissä väitöskirjatutkija Antti Ronkaisen blogia Suomen Kuvalehden sivuilla näin: ”Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan.”

Marin siis kritisoi keskuspankkeja, jotka ovat viime aikoina nostaneet ohjauskorkojaan hurjaa vauhtia. Ja lisää nostoja esimerkiksi Euroopan keskuspankilta (EKP) on todennäköisesti vielä tulossa.

Syy on selvä: inflaatio nousi euroalueella jo kymmeneen prosenttiin. Lisäksi energian ja ruuan hinnasta puhdistettu pohjainflaatio on nousussa. Se kertoo inflaation leviämisestä laajasti talouteen.

Keskuspankit käyvät kansalaisten kukkarolle

EKP:n tärkein tehtävä on inflaation pitäminen noin kahden prosentin tasolla. Ohjauskoron nostolla inflaatiota pyritään hillitsemään, mutta samalla se heikentää taloudellista aktiviteettia. Eli toisin sanoen talouskasvu hidastuu ja työttömyys voi kasvaa.

Tämä iskee suomalaisten kukkaroon samaan aikaan, kun Venäjän hyökkäyssodan siivittämä energian hinta on pilvissä. Siksi Euroopan valtiot Suomi mukaan lukien tukevat kotitalouksia mittavasti, mikä toisaalta myös kiihdyttää inflaatiota.

Marinin hallitus on myös lisännyt valtion velkataakkaa 40 miljardilla eurolla ja jättänyt merkittävät säästöt samalla tekemättä. Korkojen nousu tietää myös valtion lainamenojen nousua sadoilla miljoonilla, mikä sekin näyttää vaalien lähestyessä pahalta.

Keskuspankkien uskottavuus on jo koetuksella

Poliitikoille on erittäin houkutteleva ajatus, että vaikeina aikoina keskuspankki päinvastoin laskisi ohjauskorkoa. Helpotus olisi kuitenkin vain hetkellinen, sillä inflaatio kiihtyisi entisestään.

Juuri siksi EKP:lla on mandaatti toimia itsenäisesti ja suunnitella politiikkaa pitkäjänteisesti yli vaalikausien.

Ja mikä olisi vaihtoehto? Jos EKP ei nyt toimi, olisi sen uskottavuus mennyttä. Keskuspankkien vakuuttavuus on jo nyt koetuksella, sillä ne ovat olleet pitkään väärässä inflaatiosta. Kaikki muistavat EKP:n pääjohtaja Christine Lagarden surkuhupaisat mittasuhteet saaneet hokemat hintojen nousun väliaikaisuudesta.

Truss, Trump ja Erdoğan haluavat keskuspankit kuriin

Marin ei ole kritiikkeineen yksin. Poliitikkojen into puuttua keskuspankkien toimintaan on ollut kasvussa maailmalla. Viimeksi Britannian tuore pääministeri Liz Truss pohti mahdollisuutta uudistaa Englannin keskuspankin mandaattia. Turkissa presidentti Recep Tayyip Erdoğan on tullut tunnetuksi puuttumisestaan maansa keskuspankin korkoihin. Seurauksena on pilviin noussut inflaatio. Samoin Yhdysvaltojen ex-presidentti Donald Trump kritisoi keskuspankki Fedin toimintaa, kun taloudessa alkoi alamäki.

Historiasta löytyy vielä karmaisevampia esimerkkejä valtion ja keskuspankin roolien sekoittumisesta. Jos valtion menoja aletaan rahoittaa keskuspankin painamalla rahalla, seurauksena voi olla massiivinen inflaatio eli hyperinflaatio, joka johtaa väistämättä taloudelliseen romahdukseen. Tästä syystä julkisen sektorin keskuspankkirahoitus on euroalueella kielletty.

Marin tuskin haluaa puuttua näin voimakkaasti keskuspankkien toimintaan, mutta pelkästään ajatuksella flirttailu on historiatonta ja vastuutonta. Keskuspankkien itsenäisyyttä pitää suojella myös vaikeina aikoina.