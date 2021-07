G20-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkiirit varoittavat tänään päättyneen kokouksensa loppulausumassa koronaviruksen varianttien vaikutuksesta globaaliin taloustilanteeseen.

”Edellisen, huhtikuussa pidetyn kokouksen jälkeen talousnäkymä on parantunut, mutta elpyminen on hyvin epätasaista. Olemme sopineet käyttävämme kaikkia mahdollisia työkaluja niin pitkään kuin on tarpeen kestävän elpymisen varmistamiseksi”, G20-puheenjohtajamaan Italian valtiovarainministeri Daniele Franco kommentoi tiedotustilaisuudessa Venetsiassa.

Hän katsoo, että uusia kovia liikkumisrajoituksia ja täyssulkuja tulisi talouden elpymisen turvaamiseksi välttää niin pitkään, kuin mahdollista.

”Koronavariantit ovat suuri huolenaihe. Asiat sujuvat taloudessa juuri nyt suhteellisen hyvin, mutta suuri epävarmuus liittyy juuri variantteihin. Meidän pitäisi välttää kovia rajoituksia ja rajoituksia ihmisten liikkumiseen. Silloin meillä on vain yksi keino, työkalu, ja se on rokote. ”

Italian pääministeri Mario Draghi varoitti deltavariantin vaikutuksista koko euroalueelle viime viikolla varsin vakavaan sävyyn.

Myös Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire korosti lauantaina rokotteiden merkitystä.

”Ainoa este erittäin hyvien talousennusteiden toteutumiselle on pandemian uusi aalto. Meidän on parannettava rokotejärjestelmää joka puolella maailmaa”, hän sanoi puhuessaan toimittajille kokoustauolla.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtaja Kristalina Georgieva sanoo, että deltavariantin vuoksi kyseessä on juuri nyt kriittinen hetki, jotka tulee viitoittamaan talouskasvua. Hän huomautti, että taloudet toipuvat varsin eri tahtia eri maissa, mutta myös alueelliset erot valtioiden sisällä ovat liian suuria.

Italian keskuspankin Banca d’Italian pääjohtaja Ignazio Visco korosti, että fiskaali- ja talouspolitiikassa on edelleen pakko sopeutua elämään pandemia-aikaa.

”Pandemia jättää jälkensä esimerkiksi siihen, miten ihmiset kuluttavat. Fiskaalipolitiikassa meidän on vain yritettävä sopeutua tilanteeseen ja opittava matkan varrella, koska mitään tällaista ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin.”

Visco varoitti aikaisemmin tällä viikolla, että koronapandemia saattaa johtaa jopa pankkikriisin Italiassa. Tilanne voi hänen mukaansa kärjistyä jo syksyllä.

