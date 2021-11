Tulisiko Nato hätiin, jos joutuisimme konfliktiin? Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kohtasi saman kysymyksen saman viikon aikana sekä Suomessa että Ruotsissa.

Vastaus oli yksinkertainen. Ei. Naton viides artikla, eli turvatakuut, koskevat vain sen jäsenmaita.

Suomi ja Ruotsi ovat niin lähellä jäsenmaita kuin vain voi olla olematta jäsen. Molemmat ovat vahvistaneet Naton isäntämaasopimuksen ja toimivat puolustusliiton rauhankumppaneina.

Lisäksi Suomi ja Ruotsi ovat solmineet koko joukon erilaisia sopimuksia läheisten Nato-maiden kanssa. On esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tehty trilateraalinen sopimus sekä Britannian, Alankomainen, Norjan ja Tanskan sekä Baltian maiden kanssa tehtävä JEF-yhteistyö.

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö katsoi viime vaalien alla, että suuren hädän tullen liittoumia syntyy ilman jäsenhakemuksia, niin voi vähintään sanoa, että pohjatyöt niiden syntymiseksi on tehty huolella.

Nato-yhteistyö on niin tiivistä, että Norjan puolustusvoimien entinen komentaja Sverre Diesen totesi äskettäin, että Suomen ja Ruotsin täysjäsenyys on jo miltei tarpeeton.

Ehkä norjalaisilla riittää erityistä ymmärrystä Suomelle ja Ruotsille.

Sen EU-suhde kun on lähes samanlainen kuin meidän Nato-suhteemme. Stoltenberg kertoo itse yrittäneensä kahteen otteeseen vakuuttaa norjalaiset EU-jäsenyydestä.

Uuden pääministerin Jonas Gahr Støren hallitusohjelmassa lukee suoraan, että Norja ei hae EU-jäsenyyttä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö norjalaisia kiinnostaisi EU. Päinvastoin.

Norjaa on kuvattu ei-jäsenmaista kaikkein läheisimmäksi EU-maaksi ja EU-lobbaajaksi. Viime aikoina se on seurannut tiiviisti koronapandemiasta käynnistyneitä keskusteluja Euroopan terveysunionista.

Naton norjalaispääsihteerin sanoista välittyy kuva, että Suomen ja Ruotsin tilanne on hyväksytty.

”Uskon Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan yhdessä Natossa, läheisessä yhteistyössä Suomen ja Ruotsin kanssa”, Stoltenberg sanoi äskettäin Pohjoismaiden neuvostossa.

Natosta katsoen Pohjoismailla on tärkeä asema suhteessa Arktikseen ja Venäjään. Suhtautuminen Venäjään on Stoltenbergin mukaan Pohjoismaissa ja Natossa samanlainen. On voimaa ja päättäväisyyttä sekä dialogia.

Suomalaista Nato-keskustelua olisi nyt syytä laajentaa ja käydä tarkemmin läpi, miten jäsenyys muuttaisi nykytilannetta. Mitä Nato-jäsenyys toisi ja mitä se edellyttäisi? Entä mikä on Suomen kannalta ”hyvä sää” liittyä Natoon? Keskusteluun voisi tuoda myös itsekeskeistä inhorealismia, missä suomalaiset perinteisesti ovat olleet menestyksekkäitä.

Sitä voi vaikka kysyä, miten laajalti tietoja halutaan vaihtaa Nato-maa Turkin kanssa. Maan Venäjä-suhteet kun ovat vain tiivistyneet.

