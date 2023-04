Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen arvioi kovin sanoin Suomen EU-politiikkaa Puheenvuoron blogissaan.

”Ilman vahvaa kansallista otetta Suomi jää päätöksenteossa ajopuuksi”, hän kirjoittaa.

Virkkunen nostaa esimerkeiksi metsiin liittyvät linjaukset, taksonomian ja ennallistamisasetuksen. Esimerkiksi taksonomiassa Suomi sai kantansa valmiiksi vain vähän ennen ratkaisevaa äänestystä.

”On selvää, että yhtä hoiperteleva ja jälkijättöinen EU-linja ei voi jatkua. Suomen tulevan hallituksen on ymmärrettävä että EU-politiikka on myös edunvalvontaa. On priorisoitava Suomelle tärkeimmät ennakkovaikuttamisen kohteet ja varattava ministeriöissä sekä riittävät viranhaltijaresurssit että myös poliittinen paino tämän varmistamiseen”, Virkkunen sanoo.

Hän viittaa Sitran viime keväänä julkistamaan selvitykseen, jonka mukaan Suomessa kyllä puhutaan ennakkovaikuttamisesta, mutta käytännössä Suomi ei siihen ole viime vuosina erityisen tarmokkaasti kyennyt.

”Brysselissä Suomen viranhaltijat ovat liian usein joutuneet toimimaan ennakkovaikuttamisessa pelkkien yleislinjausten kuten hallitusohjelman kirjausten tai EU-selonteon perusteella, kun tarkemmat kannat ovat puuttuneet.”

Virkkusen mukaan Suomen virallinen vaikuttaminen on usein tapahtunut vasta kun Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto jo käsittelevät komission esitystä.

“Tällöin ollaan auttamattomasti myöhässä. Vaikuttaa pitää jo silloin kun EU-agendaa muodostetaan eli kun komissio vasta valmistelee strategioita, työohjelmia ja lainsäädäntöehdotuksia. Tämä on ratkaisevan tärkeää, sillä lainsäädäntöaloiteoikeus kuuluu EU-järjestelmässä komissiolle. Jos esitykset tehdään jo lähtökohtaisesti Suomen kannalta huonolle raiteelle, pienellä maalla on jälkikäteen armottoman kova työ koota liittolaisia näitä kantoja kääntämään.”

LUE SEURAAVAKSI: