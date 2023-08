Donbassin alueella Itä-Ukrainassa toimivan Vostokin pataljoonan komentaja Aleksandr Hodakovski on sanonut, että Venäjän pitäisi pysäyttää sota nykyisten etulinjojen tuntumaan. Hodakovskin mukaan Venäjä ei lähiaikoina pysty nujertamaan Ukrainaa sotilaallisesti tai valtaamaan sen kaupunkeja, kirjoittaa ajatushautomo Institute for the Study of War.

Samansuuntaisesti on aiemmin puhunut myös palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin, jonka mukaan Venäjän kannattaisi jäädyttää sota Ukrainassa, jotta voitto ilman neuvotteluja olisi myöhemmin mahdollista.

Komentaja Hodakovski uskoo, että Venäjän pitää ennen pitkää solmia aselepo Ukrainan kanssa, minkä jälkeen Venäjä jäisi eräänlaiseen sodan ja rauhan välitilaan. Hodakovskin mielestä paikalleen jäätynyt konflikti heikentäisi Ukrainaa merkittävästi enemmän kuin nykyinen ”sotilaallinen erikoisoperaatio”. Samalla Venäjä pystyisi lisäämään vaikutusvaltaansa Ukrainassa helpommin, komentaja uskoo. ISW kuitenkin huomauttaa, että Hodakovskin vaikutusvalta Venäjän johtoon on hyvin rajoittunutta.

ISW:n mukaan venäläiset lähteet ovat aika ajoin väittäneet, että myös osa Kremlin sisäpiiristä haluaisi jäädyttää sodan samoista syistä. Taustalla sanotaan olevan myös Venäjän talouteen ja poliittiseen vakauteen liittyviä huolia.

Donetsk–Zaporižžjan alueella taistelevia venäläisjoukkoja komentava Hodakovski antoi kommenttinsa sen jälkeen, kun Ukraina vapautti Urožainen kylän venäläisten hallinnasta keskiviikkona 16. elokuuta. ISW tulkitsee Hodakovskin kommenttien ja Urožainen vapauttamisen ajallista yhteyttä niin, että Ukrainan viimeaikaiset etenemiset ovat saattaneet heikentää Venäjän joukkojen itseluottamusta Ukrainan eteläisellä rintamalla. Hodakovski on aiemmin ilmaissut huolensa Donetskin alueen venäläisjoukkojen tilanteesta.

Kyiv Postin mukaan Hodakovski on aiemmin toiminut komentajana Ukrainan turvallisuuspalvelun Alpha-erikoisyksikössä. Vuonna 2014 hän hyppäsi Itä-Ukrainan Venäjä-mielisten separatistien puolelle ja on sen jälkeen toiminut muun muassa niin kutsutun Donetskin kansantasavallan turvallisuusministerinä.