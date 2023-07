Pääministeri Petteri Orpo (kok) kertoi tänään tiistaina STT:lle pitävänsä välttämättömänä sitä, että perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) irtisanoutui väkivallasta maanantai-illan kirjoituksessaan.

Purra ei ole pahoitellut Jussi Halla-ahon (ps) Scripta-blogin vieraskirjaan väitetysti kirjoittamiaan aggressiivisia ja rasistisia tekstejä. Hän ei myöskään ole suoraan myöntänyt olevansa riikka-nimimerkin takana, mutta hänen eiliset tviittinsä antavat ymmärtää näin.

Twitterissä Orpon toiminta on herättänyt kritiikkiä opposition piirissä, sillä pääministeri kuittasi kohun sillä, että Purra irtisanoutui väkivallasta.

”Kun maamme pääministeri saa alati selitellä hallituksensa piiristä tulevia rasistisia, antisemitistisiä ja väkivallasta hekumoivia paljastuksia, on kyseessä vakava sivistyneen yhteiskunnan häiriötila. Meidän on osoitettava olemme parempia. Suomi on parempi”, kirjoittaa SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen Twitterissä.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta puolestaan kertoo, että on surullista lukea nuorten viestejä, jotka kertovat, etteivät he enää luota tähän maahan.

”Suomessa kun pitäisi voida luottaa siihen, ettei väkivallalle, rasismille, ahdistelulle tai ääriliikkeille näytetä MISSÄÄN edes keltaista valoa. Vai mitä kokoomus, RKP ja kristillisdemokraatit?” Virta kysyy.

”Orpo kuittaa kaiken sillä, että hyvä, että väkivallasta irtisanoudutaan. Valtiovarainministeri Purran on siis täysin ok edelleen seistä rasististen tekstiensä takana. Orpolta ja muulta hallitukselta tällaiselle ajattelulle täysi tuki?” vihreiden entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja Maria Ohisalo tviittaa.

SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar puolestaan siteeraa ihmisoikeusaktivisti Martin Luther Kingiä: ”Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Tämä on totta tänäänkin.”

”Hallitus viestii tällä hetkellä, että väkivalta ja rasismi on täysin hyväksyttävää. Se viestii sitä kokoonpanollaan ja se viestii sitä hiljaisuudellaan. Rasististen väkivaltafantasioiden kirjoittelu nettiin ei ole mikään normaali osa ihmisen kasvutarinaa. Se on ihmisvihaa”, toteaa vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto.

Meriluoto otti asiaan kantaa ennen pääministeri Orpon kommentteja.

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen väläyttää luottamusäänestystä.

”Purran luottamus olisi hyvä mitata äänestämällä eduskunnassa viimeistään alkusyksyllä istuntokauden alkaessa”, Mäkynen tviittaa.

Kritiikkiä tulee myös kokoomuksen sisältä.

”Varmaan ainakin voidaan todeta, että sana ’nollatoleranssi’ ei taida merkitä enää mitään... Nimim. hämmentynyt kokoomuslainen”, viestintäalan yrittäjä ja entinen kokoomuksen kansanedustaja Kirsi Piha kirjoittaa.

