Mika Lintilän (kesk) mukaan on selvää, että suurimpia menettäjiä ovat Etelä-Euroopan maat, joille matkailu on tärkeä elinkeino.

EU-maiden matkailusta vastaavat ministerit pitivät tänään maanantaina aiheesta kokouksen videoyhteyksin. Matkailu on ollut yksi pahiten koronasta kärsinyt ala, eikä helpotuksia ole tiedossa.

”Jos vasta nyt aletaan purkaa rajoituksia, että lapset pääsisivät kouluun, jokainen ymmärtää, kuinka kaukana ollaan siitä pisteestä, että ruvetaan avaamaan rajoja”, Suomea edustanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi kokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessa.

Ministerit keskustelivat matkailun tilanteesta ja kertoivat omista tukitoimistaan alalle. EU-tasolla pohditaan suuria elvytystoimia, mutta mitä se tarkoittaisi matkailulle, on vielä epäselvää.

Lintilän mukaan matkailualalle voisi ohjautua noin 20–25 prosenttia elvytyspaketista, ainakin asiasta vastaavan teollisuuskomissaari Thierry Bretonin mukaan.

Loppulaskua matkailulle on vaikea arvioida, koska on epäselvää, milloin ja millä tavalla matkailu käynnistyy uudelleen.

”Meiltä puuttuu matkailudataa ja siihen liittyvää analysointia. Tällaisessa kriisissä korostuu tiedon merkitys ja tiedolla johtaminen”, Lintilä sanoo.

EU-maat ovat hiljalleen alkaneet purkaa rajoituksia, ja Itävallassa avautui juuri koronapesäkkeenä ja ”viruslinkona” tunnettu hiihtokeskus Ischgl.

Viime viikolla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että Euroopassa löydetään ”fiksuja ratkaisuja”, jotka mahdollistavat lomailun pandemiasta huolimatta.

Lintilä toivoo koordinaatiota siinä, miten Eurooppa avautuu matkailulle.

”Koordinointi pitää olla EU-tasolla, jotta meillä on kokonaiskuva ja käsitys siitä, minkä tyylisiä ratkaisuja on tulossa eri mailta. Rajojen avaaminen on kuitenkin sisäministereiden asia.”

Lintilä kommentoi lyhyesti myös mediatietoja siitä, että keskusta olisi hallituksessa vastustanut ravintoloille suunnattua erityistukea.

”Että keskusta vastustaisi, se ei pidä paikkansa.”