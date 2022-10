Eduskunta on antanut hallitukselle luottamuksen äänin 91–72. Hallituksen luottamuksesta äänestettiin opposition tekemän välikysymyksen takia.

Opposition välikysymys liittyi energiamarkkinoiden toimintaan sähkön hintaan ja hallituksen Fortum-politiikkaan. Siinä oli mukana muu oppositio paitsi kokoomus.

Oppositio arvosteli hallitusta välikysymyskeskustelussa kovin sanoin ja kyseenalaisti menestyksen neuvotteluissa, jotka käytiin valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiön Uniperin kanssa.

”Napanuora Uniperiin on katkaistu. Saksa kansallistaa, Saksa osti yrityskaupalla Fortumin hallussa olleet Uniperin osakkeet ja kattaa sen tappiot. Ja jos tästä jotain positiivista hakee, niin Uniper on nyt Saksan hallussa ja Fortumilla on mahdollista ottaa uusi alku”, summasi eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) välikysymyskeskustelussa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mielestä syksyn neuvotteluratkaisuun voidaan Suomessa olla tyytyväisiä erittäin vaikeassa tilanteessa.

”Sen sijaan siihen, että näitä riskejä aikoinaan on otettu näinkin mittavasti, siihen kukaan meistä ei voi olla tyytyväinen”, Marin sanoi välikysymyskeskustelussa eduskunnassa.

”Syksyn ratkaisun osalta me olemme päässeet irti tästä Uniperistä, joka on erittäin ongelmallisessa tilanteessa, erittäin isoissa vaikeuksissa johtuen siitä, että kaasun hinta on kertakaikkisesti niin korkealla johtuen tietenkin Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, johtuen siitä, että Putin käyttää energiaa aseena Eurooppaa vastaan.”

”Ei pidä antaa harhaista kuvaa”

Pääministeri viittaa Fortumin Uniper-kaupan vaiheisiin, jotka alkoivat vuonna 2017.

”Emme tietenkään voi olla tyytyväisiä niihin riskeihin, joita on otettu vuonna 2017, kun on ostettu yhtiö, joka on vahvasti kytköksissä venäläiseen tuontikaasuun, vahvasti kytköksissä fossiilienergiaan. Silloin on otettu kohtuuttomia riskejä, ja nyt ne riskit realisoituvat, eikä ole realistista tässä tilanteessa ikään kuin odottaa, että nämä voitot voisivat vain jatkua ja ne sitten aina sinne hintoihin vain laitettaisiin.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) puuttui välikysymyskeskustelussa hänen mielestään syntyneeseen kuvaan, jonka mukaan Suomessa olisi oltu energiaomavaraisia.

”Me ei ole oltu kymmeniin vuosiin omavaraisia energiassa, ei kymmeniin vuosiin. Ja tällä näkymällä, joka meillä on tällä hetkellä, ja sillä energiastrategialla, jota useampi hallitus on tehnyt, meillä on potentiaalinen mahdollisuus olla sähkön suhteen ensi vuonna omavarainen, viimeistään seuraavana vuonna. Mutta se, että me tehtäisiin joku suljettu järjestelmä tänne, se on täysin jostain muusta maailmasta. Me tulemme tarvitsemaan aina myös sähköä ulkoa päin Suomeen, eli ei pidä antaa harhaista kuvaa tästä tilanteesta”, Lintilä sanoi.

LUE SEURAAVAKSI: