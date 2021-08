Rokotteisiin liittyvä häirintä koulujen alueella uusi huolestuttava ilmiö, katsoo opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Esimerkiksi pari viikkoa sitten poliisi otti kiinni kolme koronarokotuksia vastustavaa henkilöä, jotka yrittivät sisälle helsinkiläiskouluun aiheuttaen häiriötä. Kouluissa on myös nähty epäasiallisia rokoteviestejä.

Nyt Andersson muistuttaa, että rokotusten avulla on mahdollista suojata ihmisiä vakavia tautimuotoja vastaan ja avata yhteiskuntaa turvallisesti. Koulurauha julistetaan tänään Sodankylässä. Ministeri painottaa, että niin koulujen henkilökunnalle kuin terveydenhuollon ammattilaisille on taattava työrauha pandemian aiheuttamassa haastavassa tilanteessa.

”Tänä vuonna koulurauhan julistus on valitettavasti erityisen ajankohtainen, koska viime viikkojen aikana on raportoitu useista tapauksista, jossa rokotusten vastustajat ovat häirinneet opetusta ja kouluun kulkevia lapsia eri puolilla Suomea. Tämä uusi ilmiö on todella huolestuttava, ja haluan siksi painokkaasti alleviivata, että jokaisella lapsella, nuorella ja koulujen henkilökunnan jäsenellä on ehdoton oikeus työrauhaan”, Andersson sanoo tiedotteessa.

Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on selvitty pandemiasta olosuhteisiin nähden erinomaisesti, ministeri katsoo. Jatkotartuntoja kouluissa ja oppilaitoksissa on ollut läpi pandemian suhteellisen vähän.

”Ei ole millään tavalla hyväksyttävää, että jo valmiiksi kuormittuneita oppilaita, opiskelijoita tai koulujen ammattilaisia häiritään heidän työssään pandemian selättämiseksi. Oikeus käydä koulua ja opiskella rauhassa kuuluu kaikille oppilaille ja opiskelijoille.”

Anderssonin mukaan työ koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisemiseksi jatkuu syksyllä vahvana. Hän toteaa, että eduskunnan käsittelyyn tulee syksyn aikana kiusaamisen ehkäisemiseksi tehtävät lakimuutokset, oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen sekä varhaiskasvatuksen erityisen tuen malli.