Joanna Palmén, Tukholma:Naisen kruunu on 90 äyriä

Ruotsalaisen keskipalkka oli viime vuonna 38 300 kruunua eli noin 3 300 euroa. Mediaanipalkka oli 34 200 kruunua. Tiedot ovat peräisin Ruotsin tilastokeskukselta SCB:ltä.

Naisen kruunu on 90 äyriä, eli naisten keskipalkka on 36 200 kruunua ja miesten 40 200.

Kuntien ja aluehallinnon keskipalkat ovat Ruotsissa kokonaiskeskiarvoa pienempiä, valtion palkat keskiarvoa suurempia ja yksityisen sektorin palkat lähellä keskiarvoa.

Nimellisen keskipalkan kasvu on hieman kiihtynyt viiden viime vuoden aikana, ja vuodesta 2021 vuoteen 2021 kasvua oli 3,2 prosenttia.

Suunnilleen keskipalkan verran tienaa Ruotsissa esimerkiksi peruskoulun opettaja, tullivirkailija, poliisi, sisustussuunnittelija, lentomekaanikko, satamatyöntekijä tai meteorologi.

Kansainvälisesti vertaillen Ruotsi on pienten tuloerojen maa. Sen tuloeroja mittaava gini-kerroin oli toissa vuonna 0,27, hieman suurempi kuin Suomessa (0,26) mutta pienempi kuin EU:n keskiarvo (0,30). Gini-kerroin on nolla, kun kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret, ja yksi, kun suurituloisin saa kaikki tulot.

Suurimpia palkkaerot ovat yksityisen sektorin toimihenkilöpuolella. Siellä parhaiten ansaitsevan desiilin kuukausipalkka oli vähintään 70 000 kruunua kuukaudessa ja huonoiten ansaitsevan korkeintaan 29 400. Yksityisen sektorin työntekijöiden palkkahajonta on huomattavasti pienempää.

Ruotsissa tuloveron progressio on Suomen vastaavaa matalampi. Veronmaksajien keskusliiton palkkaverotusvertailun mukaan Keskituloisen palkansaajan veroprosentti on Suomessa 5,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Ruotsissa. Toisaalta Ruotsissa työntekijä ei maksa osaa työnantajamaksuista. Kokonaisveroaste on maissa lähes samalla tasolla.

Verorahoilla saa Ruotsissa suunnilleen samat palvelut kuin Suomessa. Koulunkäynti on ilmaista, päivähoitomaksu yhdestä lapsesta on esimerkiksi Tukholmassa korkeintaan 1 645 kruunua kuukaudessa. Terveydenhuollosta peritään aikuisilta useimmiten pieni käyntimaksu, jonka suuruus vaihtelee alueittain. Perusterveydenhuollossa on käytössä maksukatto, joka on korkeintaan 1 300 kruunua 12 kuukauden jaksolta. Myös erikoisterveydenhuollossa ja valtaosassa reseptilääkkeitä on maksukatto. Lapsille reseptilääkkeet ovat pääsääntöisesti ilmaisia.

Saara Koho, Bryssel: Tuloverotus on kireää

Belgialaisen kokopäivätyötä tekevän työntekijän keskipalkka on 3 832 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka on 3 550 euroa kuukaudessa.

Luvut ovat vuodelta 2020, jolloin Belgian tilastoviranomainen Statbel teki kyselyn 130 000 belgialaiselle työntekijälle.

Tänä vuonna belgialaisten lakisääteinen minimipalkka on 1 955 euroa kuukaudessa työntekijälle, joka työskentelee 38 tuntia viikossa.

Petrokemian ala on maan parhaiten palkattu sektori. Alhaisimmat palkat ovat matkailu- ja ravintola-alalla.

Keskipalkkaa saava voi työskennellä esimerkiksi rakennus- ja kiinteistöalalla, vakuutusalalla, markkinoinnissa tai kaivosalalla.

Belgian kolmen hallinnollisen alueen välillä on eroa palkoissa. Brysselissä keskipalkat ovat noin 4 500 euroa, hollanninkielisessä Flanderissa 3 760 euroa ja ranskankielisessä Valloniassa 3 560 euroa.

Sukupuolten välinen palkkaero on Belgiassa viisi prosenttia, eli huomattavasti pienempi kuin Suomessa.

Verotus on Belgiassa kireämpää kuin Suomessa. Veronmaksajien keskusliiton vertailun mukaan 47 000 euroa vuodessa tienaavan henkilön tuloveroprosentti on Belgiassa 37,8, kun se Suomessa on 31,0.

Belgiassa rahaa voi kulua lasten koulutukseen. Julkisten koulujen taso vaihtelee, ja yksityisiä vaihtoehtoja on tarjolla. Belgialaiset julkiset terveyspalvelut sen sijaan kuuluvat Euroopan laadukkaimpien joukkoon.

Janne Soisalon-Soininen, New York: Isoja palkkoja ja tuloeroja

Yhdysvalloissa palkansaajien vuotuinen keskipalkka oli vuonna 2022 noin 61 900 dollaria. Mediaanipalkat olivat tätä alempana, miehillä noin 60 000 dollarissa ja naisilla 49 800 dollarissa.

Palkkatasot ovat olleet vauhdikkaassa nousussa. Kymmenen vuotta sitten vuonna 2013 keskipalkka Yhdysvalloissa oli vuodessa runsaat 43 000 dollaria, ja 50 000 dollarin keskipalkan raja rikkoutui vuonna 2018. Keskiansioihin pääsee vaikkapa koneasentajana, it-asiantuntijana, sosiaalityöntekijänä, koreografina tai rakennusalalla.

Tuloerot ovat valtavia. Parhaiten tienaavan kymmenen prosentin joukkoon pääsee noin 175 000 dollarin vuosituloilla ja ylimpään prosenttiin tarvitaan noin 825 000 dollarin ansiot. Köyhyysrajan alapuolella elää vastaavasti lähemmäs 12 prosenttia amerikkalaisista, mikä tarkoittaa tänä vuonna korkeintaan 14 580 dollarin vuosituloja.

Palkoissa ja verotuksessa on myös hurjia eroja eri osavaltioiden välillä. Pääkaupunki Washingtonissa vuotuinen keskipalkka on yli 102 000 dollaria, huippuyliopistojen Harvardin ja MIT:n kotiosavaltiossa Massachusettsissa 76 600 dollaria ja New Yorkissa vajaat 75 000 dollaria. Mississippin asukkailla keskipalkka oli viime vuonna alhaisin, runsaat 45 000 dollaria.

Verotaakka on Yhdysvalloissa kevyimmästä päästä esimerkiksi Alaskassa ja Floridassa, kun taas eniten veroja maksetaan New Yorkissa. Veroilla rahoitettujen palvelujen määrä ja laatu ovat kaukana siitä, mihin Euroopassa on totuttu.

Auli Valpola, Lontoo: Palkkakehitys tyssännyt

Britanniassa palkat ovat nousseet lähes ennätysvauhtia, mutta ne eivät ole pysyneet hintojen nousun perässä. Helmikuun ja huhtikuun välisenä aikana keskipalkka ilman bonuksia nousi yli seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Käytännössä palkansaajien ostovoima pieneni inflaation vuoksi ja reaalipalkka putosi 1,3 prosenttia.

Huhtikuussa palkansaajat saivat säännöllistä kuukausipalkkaa keskimäärin 2 610 puntaa eli noin 3 050 euroa. Kun mukaan lasketaan bonukset, summa nousee vajaat 200 puntaa.

Monilla aloilla, erityisesti julkisella sektorilla, palkkakehitys on pysähtynyt tai palkat ovat pienentyneet finanssikriisin jälkeen.

Palkkahaitarin keskikohdalla oleva mediaanituloinen sai alustavan laskelman mukaan toukokuussa 2 240 puntaa, 2 600 euroa.

Palkat kasvoivat eniten rahoitus- ja yrityspalvelualalla sekä poikkeuksellisen paljon myös teollisuudessa. Eri ammattiryhmien sisällä on isoja eroja palkan suuruudessa.

Yhtä suurta palkkaa kuin keskivertotyöntekijä nauttii esimerkiksi työ­uraansa aloittava yläasteen opettaja tai farmaseutti, jonkin verran kokemusta hankkinut pelitestaaja, kokenut moottorimekaanikko tai bussinkuljettaja.

Aloittelevan sairaalalääkärin peruspalkka voi jäädä keskipalkan alapuolelle. Lääkäreitä edustava BMA on vaatinut 35 prosentin korotuksia palkkojen jälkeenjääneisyyden vuoksi ja järjestänyt tammikuusta lähtien lakkopäiviä. Hallitus on tarjonnut viittä prosenttia.

Jyrki Palo, Madrid: Keskituloinen ei ole köyhä

Espanjan keskipalkka oli virallisten laskelmien mukaan 25 897 euroa vuodessa vuonna 2021. Keskipalkkainen pariskunta hankki bruttona yli 50 000 euroa vuodessa, josta käteen jäi verojen jälkeen arviolta liki 40 000 euroa. Vuodesta 2016 palkkataso oli noussut noin 11 prosenttia, vaikka inflaatiota ei sillä ajalla juuri ollut.

Palkat maksetaan 14 kertaa vuodessa, joten mediaanitienaajan ­kk-palkka oli 12 kuukauden eriksi muutettuna noin 1 800 euroa. Vuodessa voi tienata 15 000 euroa verotta. Mediaanipalkkaa saa kaupan kassalla. Opettajat ja sairaanhoitajat ovat keskituloisia.

Palkat ovat nousseet tuntuvasti. Monille korvattiin viime vuoden 5,7 prosentin inflaatio täysin. Expansión-lehden mukaan keskipalkka oli viime vuonna jo 28 360 euroa, eli 2 363 euroa 12 kuukaudessa. Tilastokeskuksen laskelmia viime vuodelta ei vielä ole.

Minimipalkkaa vasemmistohallitus on hilannut reippaasti ylös. Täysiaikaisesta työstä on nyt maksettava vähintään 15 120 euroa vuodessa, 1 260 euroa kuussa. Työnantajan sotu-kulut ovat yli 30 prosenttia palkasta. Hallitus lupaa nostaa minimipalkkaa yhä, jos saa jatkoajan heinäkuun vaaleissa.

Veroista suurin osa kuluu eläkkeiden maksuun ja sosiaalimenoihin. Eläkevaroja ei ole rahastoitu. Talous kasvaa, valtion velkaantuminen jatkuu.

Veroilla saa myös maksuttomat terveyspalvelut ja isot alennukset reseptilääkkeistä, mutta terveydenhuoltoa vaivaa lääkäripula. Keskimäärin 54 000 euroa vuodessa tienaavat terveyskeskuslääkärit valittavat työoloista ja palkkakuopasta.

