Pääministeri Sanna Marinilla (sd) kesti reilun tunnin verran reagoida perjantaina iltapäivällä, mutta reaktio oli selvä: hän irtisanoutui sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronatoimista vastaavan johtajan Pasi Pohjolan näkemyksestä, joka herätti hetkessä laajaa huomiota.

Helsingin Sanomien mukaan Pohjola sanoi haastattelussa, että viruksen tukahduttaminen Suomesta tarkoittaisi sitä, että rajoitustoimenpiteet ja valmiuslain käyttö jouduttaisiin lopettamaan. Lehden mukaan Pohjola kertoi, että tämän takia epidemiaa ei voi tukahduttaa, koska ilman edellytyksiä ja valmiutta rajoitustoimiin ei epidemian paluuta voida hillitä.

”Esimerkiksi valmiuslain tai tartuntatautilain mukaisia perusteita toimenpiteille ei enää olisi [tukahduttaessa]. Se tarkoittaisi sitä, että rajat jouduttaisiin avaamaan ja helmikuun kaltainen taudin maahantulo ja leviäminen lähtisivät uudelleen käyntiin”, Pohjola sanoi HS:n suorassa sitaatissa.

Marin ilmoitti, että STM:n Pohjolan lausunto ei edusta hallituksen linjaa tai ajattelua.

”Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa ja siksi rajoitustoimia on tehty ja on edelleen voimassa. Vahvistamme testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamallia, jotta virus ei leviäisi.”

Myös STM:n ylin virkamies, kansliapäällikkö Kirsi Varhila ilmoitti, että pääministerin ja ministeriön näkemykset ovat yhtäläiset.

”Uhka viruksen leviämisestä on edelleen olemassa ja siksi rajoitteita puretaan asteittain seurantaa tehden.”

Varhila ja Pohjola kertovat Twitterissä lisäksi, että Pohjola katsoo tulleensa väärin ymmärretyksi HS:n jutussa. Pohjola kertoo todenneensa toimittajalle, ”että tavoite on epidemian hallinta ja että istumme ruutitynnyrin päällä, mikäli rajoitustoimia ei ole”. Suoranaisista virheistä jutussa he eivät puhu.

Haastattelu ehti joka tapauksessa herättää kysymyksiä siitä, mikä on ministeriön koronajohdon strategia epidemian hoidossa ja vastaako se hallituksen linjaa. Tähän tartuttiin opposition, mutta myös hallituspuolue keskustan riveistä.

”Pääministerin selitys ei riitä. Mistä STM:n koronajohtaja olisi asian keksinyt, jos se ei olisi ainakin ministeriön linja? Hallituksen ’ajattelulla’ ei ole merkitystä, jos se ei kykene johtamaan koneistoaan toimeenpanemaan sitä. Selkeät tavoitteet puuttuvat”, arvostelee oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman.

”Antakaa Pohjolalle potkut. Ei tällaisia lausuntoja voi mennä virkamies omina ajatuksinaan antamaan”, keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä tviittasi.

Hän ihmetteli myös Varhilan selitystä.

”Tätä on hyvin vaikeaa ymmärtää. Asiaan on nyt nopeasti saatava selvyys. Hallituksen linja on ollut vakaa. Teidän pitää nyt järjestää tiedotustilaisuus, jossa ministeri Kiuru kertoo kansalle mikä on hallituksen ja STM:n kanta. Sillä tämä selviää.”

Pohjola kommentoi haastattelussa myös koronaepidemian niin sanottua tarttuvuuslukua. Hallitus ei ole halunnut asettaa tiettyä R0-lukua rajaksi, jonka ylittyessä rajoitustoimia täytyisi jälleen kiristää. Pohjolan mukaan ”ei ole mitään R0-tavoitetta, eikä sellaista ole järkevääkään asettaa”.

”R0-lukuhan on sellainen, joka pystytään selvittämään vasta jälkikäteen, kun tiedetään, kuinka paljon potilaita on tehohoidossa ja niin edelleen”, hän sanoi HS:n mukaan.

Euroopan maista muun muassa Saksa on asettanut rajoituksia purkaessaan rajan, jonka yli R0-luku ei saa nousta. Kun luku on alle yhden, kukin tartunnan saanut tartuttaa tilastollisesti vähemmän kuin yhden henkilön, jolloin epidemia ei ylly vaan hiipuu.

Oppositiopoliitikot kysyvät hallituksen ja ministeriön tavoitteiden perään.

”Niin. Onko hallituksen näkemys R0-luvun merkityksestä sama kuin Pohjolalla? Eli että ymmärrys puuttuu? Ja samoin tavoiteluku? Hämmästyttää, että Stm:n koronaryhmän johtaja keksisi päästään näitä asioita. Olisiko käynyt niin että todelliset toimintalinjat tulivat näin esiin?” perussuomalaisten Mari Rantanen tviittaa.

