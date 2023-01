Venäjän presidentti Vladimir Putin on käskyttänyt Ukrainan hyökkäysjoukkojensa uuden komentajan Valeri Gerasimovin valtaamaan Donbasin alueen kokonaisuudessaan viimeistään maaliskuun aikana, uskoo Ukrainan tiedustelu.

Ukrainalaistiedustelun viestistä kertoo kansallinen uutistoimisto Ukrinform. Tiedustelun mukaan Venäjän selvä prioriteetti juuri nyt on itäisen Ukrainan Donbas, josta osa oli Venäjän tukemien joukkojen hallussa jo ennen hyökkäyssotaa.

”Tavoite on ottaa haltuun Donbas ja muodostaa turva-alue sinne jo maaliskuussa”, Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluviraston edustaja sanoo Ukrinformin mukaan.

Hän huomauttaa, että Venäjä on aiemminkin asettanut tavoitteita ja aikatauluja Ukrainan-operaatioilleen, ja ne eivät ole toteutuneet. Putinin varsinainen tavoite on epäonnistumisista huolimatta ennallaan, Ukrainan tiedustelu uskoo.

”Putinia ei kiinnosta todellisuus, joten hän ei ole vaihtanut globaaleja tavoitteitaan: Ukrainan kansan tuhoamista, erillisvaltiota ja Ukrainan itsenäisen valtion kaatamista.”

Donbasin alueella erityisesti Donetskissa sijaitseva Bahmutin alue on ollut viime viikot ja kuukaudet sodan rajuimpien taisteluiden keskipiste. Aivan viime aikoina erityinen polttopiste on ollut Bah’mutin kaupungin lähellä sijaitseva Soledar, jonka Venäjä on väittänyt saaneensa haltuunsa.

Ukrainan asevoimat kertoo kuitenkin yhä tiistaina, että Venäjä ei ole saanut vallattua koko kaupunkia, vaan taistelut jatkuvat. Venäjä on myös Ukrainan mukaan joutunut kääntämään etenemispyrkimyksiään jälleen enemmän kohti Bah’mutia. Lue lisää: