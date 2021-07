Suomea jäykistä työmarkkinoista moittinut kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen sai Suomi Areenassa kipakan vastauksen Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimolta.

Valtonen korosti muun muassa, että Suomessa on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi veroaste kuin läntisisissä teollisuusmaissa.

”Kuluttajalle on halvempaa tilata Kiinasta uusi nojatuoli kuin verhoiluttaa isoäidin vanha. Entä jos olisi toisin? Alhaisempi verokiila ja työpaikkakohtainen sopiminen tukisivat lähipalveluita, mutta yhtä lailla innovaatioita ja matkailuelinkeinoja. Niistä on alueiden ja kaupunkien elinvoima tehty”, hän sanoi.

Harkimo nosti Valtosen puheesta esiin siinä lyhyesti vilahtaneen työpaikkakohtaisen eli paikallisen sopimisen.

”Se mikä on ihmeellistä tässä, on että kokoomus istui hallituksessa neljä vuotta keskustan kanssa, eikä saanut mitään aikaan paikallisesta sopimisesta. Mä ihmettelen, että miten he kuvittelevat, että tämä vasemmistohallitus saisi jotain aikaan paikallisesta sopimisesta. Ne ei varmasti tule tekemään sitä, vaikka kaikki sitä toitottavat. Se on asia, jota pitäisi saada eteenpäin, joustavuutta työmarkkinoille, jotta me pystyttäisiin palkkaamaan enemmän ihmisiä”, hän vastasi Valtoselle Politiikan puheet kesäillassa -tapahtumassa.

Keskusteluun osallistui myös sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm, jonka mukaan Suomessa voidaan sopia nyt jo monista asioista paikallisesti.

”Kyllähän se niin on, että Suomessa voidaan sopia järkyttävän monesta asiasta paikallisesti. Se on aivan rajaton se määrä”, hän sanoi.

Myös valtion velkaantuminen nousi keskustelussa esiin. Harkimo korosti, että hallituksen täytyy tehdä työllisyyspäätöksiä, sillä vain työn avulla velkaantuminen voidaan pysäyttää.

Niina Malm ei allekirjoita näkemystä, jonka mukaan hallituksella ei olisi ajatuksia velan takaisin maksamisesta. Malm myös puolustaa velanottoa sinällään, koska sillä on pidetty huolta kuntien peruspalveluista.

”On järkyttävää, millaisia jälkiä 90-luvun lama jätti, kun ei elvytetty. Ei päästy koskaan sille tasolle, jolta lähdettiin putoamaan. Sama tapahtui 2008. Sen takia tämä hallitus haluaa elvyttää velkarahalla, että voitaisiin pitää palveluista kiinni ja kaikki mukana. Ikuisesti ei voi elvyttää, mutta leikkaaminenkaan ei voi olla ikuista, Malm sanoi.

Elina Valtonen sanoo odottavansa syksyn budjettiriihtä kauhulla.

”Kun hallituksen avauksia kuuntelee, niin eihän sieltä mitään ole tulossa. Lisää riitaa varmaan.”