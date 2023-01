Sitran jättävä Jyrki Katainen on johtanut eduskunnan valvomaa rahastoa vuoden 2020 alusta.

Tehtävien vaihdos. Sitran jättävä Jyrki Katainen on johtanut eduskunnan valvomaa rahastoa vuoden 2020 alusta.

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen siirtyy eduskunnan valvoman rahaston johdosta ”suomalaistaustaisen, kansainvälistyvän kasvuyrityksen” osakkaaksi ensi kesänä.

Katainen aloittaa osakkaana kesäkuun alussa, ja yritys kertoo asiasta tarkemmin kevään aikana, Sitra tiedottaa.

Suomen pääministerinä kesäkuusta 2011 kesäkuuhun 2014 toiminut Katainen on johtanut Sitraa vuoden 2020 alusta. Hän edusti kokoomusta.

Kataisen mukaan yrityksen toiminta ei liity mitenkään Sitran työkenttään, eikä kyseessä ole viestintätoimisto.

”Työ huomisen menestyvän Suomen hyväksi Sitrassa on ollut uskomattoman innostavaa, eikä minulla ollut kiirettä pois tulevaisuustalosta. Tilaisuus mennä mukaan suomalaiseen, kansainvälistyvään yritykseen tuli odottamatta. Olen 51-vuotias ja tehnyt pitkän työuran julkisen puolen tehtävissä sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Haluan haastaa itseäni vielä uudistumaan”, Katainen kertoo.

Sitra kertoo, että sen tehtävänä on kirittää Suomen kehitystä, talouden kestävää kasvua ja kilpailukykyä, joilla luodaan työtä ja hyvinvointia tuleville sukupolville. Sitran mukaan suomalaisten tulevaisuustalo on noussut Kataisen yliasiamieskaudella myös vahvaksi tekijäksi EU:ssa. Rahaston mukaan se tunnetaan Brysselissä erityisesti datatalouden, varsinkin terveysdatan vastuullisen käytön, ja kestävän elämäntavan ratkaisujen asiantuntijana.

”Monessa asiassa EU on pienin mahdollinen yksikkö, jolla muutosta pystyy saamaan aikaan. Siksi on tärkeää, että Sitran kaltainen vahva osaaja on mukana kirittämässä muutosta myös EU:n kautta”, Katainen sanoo.

Sitran hallituksen puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kiittää Kataisen työtä.

”Jyrki Katainen on tuonut Sitrassa koko Suomen hyväksi erinomaiset kansainväliset verkostonsa ja vankan kokemuksensa yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Nopeasti muuttuvassa maailmassa Jyrkin näkemyksellisyys ja osaaminen ovat olleet Sitran työlle todella arvokkaita”, Lehikoinen luonnehtii.

Sitran hallitus käynnistää Kataisen seuraajan haun viipymättä. Tehtävä tulee julkiseen hakuun. Yliasiamiehen valinnasta päättää Sitran hallituksen esityksestä Sitran hallintoneuvosto.